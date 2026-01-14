新寮鎮安宮會香遶境大典 17、18日展開

新寮鎮安宮十四日祭拜典禮中為開基二媽立牌揭幕，遶境大典時也將供遊客與香客打卡。(新寮鎮安宮提供)

記者王勗∕台南報導

安南區新寮鎮安宮將於十七、十八日辦理開基二媽重光陞座暨會香遶境大典，十四日辦理祭拜儀式正式宣告醮典開始，由祭司陳忠煌主持科儀奏疏文祭拜，並由董事長鄭炎煌率領全體董事等共同參與，為乙巳年會香遶境大典揭開序幕。

去年八月間，新寮鎮安宮依循聖母指示，在廟方代表、三壇法師、民意代表以及各界專家學者與修復團隊見證下，進行了過去百年從未辦過的「開基二媽開臟儀式」，於神像臟室內驚見一個長約五公分、以紅布包裹的神像頭部，經聖母降示為清代「新藔」庄原始開基媽祖金身，因昔日劫厄，先輩們依神諭將聖母頭部善藏於重塑之金身內，使靈光永續。

十四日上午祭拜儀式中，副市長葉澤山、議員黃麗招、文資處長陳思瑀、安南區長魏文貴、意境東方藝術團隊修復師紀貴堡等均到場見證，也歡迎市民及各地遊客本週一同見證這場文史保存與傳統信仰的聖典。

鎮安宮董事長鄭炎煌表示，本次「開基二媽重光陞座暨會香遶境大典」將於本週末展開，鎮安宮也特別設計約一六０公分高的開基二媽立牌供民眾拍照打卡留念，本次遶境大典也將配合藝文市集和新寮台江文化藝術節，除美食攤位外，廟方亦贊助廿攤給勞工局弱勢團體公益義賣攤並提供免費手工折氣球。另還設有淨零闖關、掌中戲劇團民俗、創藝造型棉花糖等活動，現場還展示七米長的仿真霸王龍，歡迎各地遊客前來見證聖典、共襄盛舉。

安南區長魏文貴也歡迎市民及遊客共同瞻仰聖母慈顏、延續新寮庄百年媽祖信仰香火，也期盼在神明庇佑下，地方持續繁榮、市民生活更加安定幸福。