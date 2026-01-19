新寮鎮安宮遶境超時 挨罰6千

新寮鎮安宮遶境鞭炮聲不斷，超時舉辦活動止挨罰。 （民眾提供）

記者林雪娟∕台南報導

安南區新寮鎮安宮十八日於安南區舉辦「開基二媽重光陞座暨會香遶境大典」，夜間超時持續活動，聯合稽查小組期間多次開立勸導單進行勸導，並針對陳情內容（共七案），隨時向廟方轉達民眾感受，環保局也稽查蒐證開罰一張、裁罰金額六千元，警察局與消防局也派員在場稽查。

針對活動過程中，有民眾不慎遭煙火砸傷一事，經廟方救護人員當下緊急處置後，廟方十九日上午也派員關切。

民政局強調，因活動範圍大，地方具有豐富的歷史文化底蘊，預期活動盛況，活動前已召開協調會，會中提醒廟方遵守並配合宗教優質化政策，相關路權由新寮鎮安宮申請在案。

十八日當晚，包括安南區公所、警察局、消防局、環保局等成立聯合稽查小組，晚間十時前，多次向廟方提醒管制規定，廟方也配合請陣頭表演盡速結束，民政局希望各方合作，打造優質廟宇文化，讓台南市成為充滿和諧宗教文化氣息的宜居城市。