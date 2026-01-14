新寮鎮安宮「開基二媽重光陞座暨會香遶境大典」 1/17、1/18展開





新寮鎮安宮14日揭開會香遶境大典序幕，儀式從上午10點正式宣告醮典開始，由陳忠煌祭司進行科儀奏疏文祭拜，並邀請臺南市政府葉澤山副市長、黃麗招議員、臺南市文化資產管理處處長陳思瑀、安南區長魏文貴、意境東方藝術團隊修復師紀貴堡等長官貴賓一同見證，董事長鄭炎煌率領全體董事等共同參與，一起為乙巳年會香遶境大典揭開序幕。

鄭炎煌董事長表示，去年8月新寮鎮安宮依循聖母指示，在廟方代表、三壇法師、民意代表以及各界專家學者與修復團隊見證下，進行了過去百年從未辦過的「開基二媽開臟儀式」。參與的各方代表在神像臟室內驚見一個長約5公分、以紅布包裹的神像頭部，經聖母降示為清代「新藔」庄原始開基媽祖金身，因昔日劫厄，先輩們依神諭將聖母頭部善藏於重塑之金身內，使靈光永續。

廣告 廣告

本次「開基二媽重光陞座暨會香遶境大典」將於1月17至1月18日展開，鎮安宮特別設計約160公分高之立牌供民眾拍照打卡留念。這兩天的活動亦搭配辦理藝文市集和新寮台江文化藝術節，除了美食攤位外，廟方亦贊助20攤給勞工局弱勢團體公益義賣攤並提供手工折氣球免費索取。

活動內容除有淨零闖關、掌中戲劇團民俗、創藝造型棉花糖等免費體驗外，另外更有7米長的仿真霸王龍展示，歡迎各地遊客前來見證聖典、共襄盛舉。

黃麗招議員表示，新寮鎮安宮為社會的安定祈福，祈求社會安康，辦理此次開基二媽重光陞座・會香遶境大典，代表開基二媽的慈悲、博愛和濟世精神發揚光大，感謝鄭炎煌董事長率領榮譽全體董事等功德主的用心，也預祝所有階段活動都圓滿成功。

安南區長魏文貴表示，鎮安宮將於本年1月17日起，規劃兩天的慶典行程，也讓世人廣瞻聖母慈顏，俾延續新寮庄百年媽祖信仰香火。本次遶境大典活動不僅是一次對土地歷史的尋根，更象徵著和平祈福的誠摯願望，歡迎各地遊客見證這場文史保存與傳統信仰的聖典。透過會香遶境等傳統宗教活動，不僅有助於展現傳統民俗藝術之美、延續地方文化特色，也促進社區交流與凝聚力，期盼在神明庇佑下，地方持續繁榮、市民生活更加安定幸福。

更多新聞推薦

● 訪美後反對民進黨版1.25兆軍購決心更強烈 民眾黨將自提軍購版本