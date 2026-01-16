新寶公園地面不平致民眾受傷 桃園平鎮區公所斥250萬翻修

公園內的地坪不平、鋪面凹凹凸凸，有民眾在這運動跌倒受傷。

平鎮區新英里長秦耀舜指出，「民眾早上運動的時候不小心，而且這地面也確實不平，經過這幾年來的雨水滲透還有根系的發展，造成這個透水磚隆起。」

針對公園地坪不平，平鎮區公所已先放置三角錐提醒民眾小心，新寶公園位於平鎮區新富五街、新富街口面積約0.72公頃，2015年花了500萬整修，公園半徑500公尺服務範圍約有4000人左右，附近居民說下雨後就會積水、泥濘導致通行不便，公園老人多有跌倒風險；也有人反映籃球場的籃板、籃框、圍網破損。

附近住戶李女士表示，「幾乎都有出來這邊運動啦，凹凸不平呀好難走喔，老人家走路有時候會踢到，會擔心跌倒嗎。」

平鎮區公所農經課長王耀寬說明，「因為這棵是榕樹，榕樹它竄根，到時候我把這些地磚都打除翻開的時候，我會再用一個導根板去加強地坪的防護，讓它的根是往下。」

平鎮區公所表示，整個修繕分2個階段，較大範圍的地坪更新、球場圍欄及排水改善等規劃斥資250萬元，發包後預估4月開始修繕；至於籃球場相關設備，預計農曆春節前就會完成更新。