「新寶島」西譯本上市 黃崇凱馬德里巡書店收編書迷

（中央社記者胡家綺馬德里26日專電）台灣當代小說「新寶島」西文譯本在西班牙上市，作家黃崇凱近日赴馬德里文化重鎮進行新書巡迴講座期間，視察書店「巡田水」時遇上讀者購書並要求簽書，現場收編為書迷。

台灣當代作家黃崇凱的著作「新寶島」以台灣和古巴人民在一夜之間交換國土的虛構情節為設定，帶領讀者打開歷史想像、進而面對台灣當下處境，獲得文化部外譯補助的西文譯本El Intercambio de Formosa（福爾摩沙大交換）本月17日熱騰騰在西班牙面世。

廣告 廣告

黃崇凱近日親赴西班牙宣傳新書，在駐西班牙代表處文化組、譯者馬里奧博士（Mario Santander Oliván）及負責出版西文版的「迷宮筆記出版社」（Editorial Cuadernos del Laberinto）安排促成下，19日至25日共出席4場新書巡迴講座，足跡遍佈馬德里、大學城埃納雷斯堡（Alcalá de Henares）及古城阿維拉（Ávila）的重量級文化據點，深入校園、博物館及圖書館與西國文壇、學界和讀者對談交流。

黃崇凱在接受中央社記者採訪時，談及「新寶島」能夠被翻譯成西班牙文的緣起，其實是與一段跨國友誼有關。

黃崇凱提到，他2013年在美國佛蒙特工作室中心（Vermont Studio Center）駐村時結識了一位來自古巴的藝術家朋友，小說中的古巴藝術家角色正是以這位友人為原型。因此，自從2021年出版這本書以來，就很希望有天能將它翻譯成古巴人使用的西班牙文，「出發點很簡單，希望我寫出來的小說能夠給朋友看。」

黃崇凱表示，因緣際會，他2023年受台北當代藝術館之邀，與另一位古巴藝術家進行Podcast對談，經由該場活動口譯的推薦，認識了本書的西文譯者馬里奧；之後又透過馬里奧和駐西班牙代表處文化組長張祐瑄的引薦推動，串起了馬德里當地的出版人脈，幸運地獲得文化部外譯補助。

「一切都是機緣巧合」，黃崇凱說，沒想到期盼成真，「新寶島」的第1個外文版就是西班牙文，讓他有種圓夢的感覺。

談到西班牙讀者的反應，黃崇凱表示，在「馬德里康普頓斯大學」（Universidad Complutense de Madrid）文學院舉行第1場活動時，學生們拼命舉手發問，積極與熱情的態度讓他印象深刻。

記者好奇這本小說裡虛構與寫實的成分，黃崇凱指出，書寫前為了解古巴而做了太多功課，寫作時已難以區分真實與想像。

他提到，在西班牙文學巨匠「塞萬提斯」（Miguel de Cervantes Saavedra）的故居博物館舉行第2場活動時，他向讀者分享塞萬提斯的曠世巨作「唐吉軻德」（Don Quijote de la Mancha）對他的啟發，其中有段篇章中寫道「關於虛構的故事，越真實越好」，或許也可拿來解釋「新寶島」這本著作。

黃崇凱表示，雖然「新寶島」的故事前提是基於幻想，但在虛構的情境下，所有的描寫都必須要有真實感，因為「我關心的還是人如何反應與行動」。

問及台灣人和古巴人之間相同的特質，黃崇凱思考後答說「努力生存下來」。他認為，雖然2國人面臨的處境不同，而古巴人的現實生活更加嚴峻，包括物資的匱乏、職涯的發展，但他所認識的古巴藝術家，都很努力地在各自的領域裡兼顧生活與創作。

黃崇凱在接受訪問之際，出版社通知新書已抵達馬德里多家指標型書店，一行人便前往位在錢貝里社區（Chamberí）的複合式文學書店「奧拉維德，書香酒吧」（Olavide Bar de Libros）了解新書上架情形。

書店裡有位讀者見到作家本人來訪，好奇問起小說主題並拿起翻閱後，立即結帳購買，並熱情要求黃崇凱簽書、合影，表示要將書贈送給28歲的女兒作為禮物，現場收編為書迷，「巡田水」收穫滿滿。

「新寶島」由春山出版社於2021年出版，同年獲得台灣文學獎金典獎及Openbook好書獎年度中文創作，出版西文譯本的「迷宮筆記出版社」如此介紹這本小說：一部令人驚艷的魔幻寫實作品，將多元的聲音和體裁交織於一體，開啟關於種族、邊緣化和歷史敘事的新對話。（編輯：陳承功）1141126