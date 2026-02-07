新局長范織坤深具遠見領航者 打造花蓮嚴密安全防護網 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒花東新聞)【記者陳宗傑/花蓮報導】花蓮縣為台灣東部觀光重鎮，狹長地理特性與多樣族群結構，形成治安與交通治理獨特挑戰，警察局長范織坤洞察花蓮特殊性，提出「以專業為本、以科技為翼、以社區為力、以韌性為盾」四大治安戰略，致力建構全方位、立體化的安全防護網。

范局長資歷深厚從基層歷練至高階警官，無論刑事偵查銳利度、行政管理周延性皆有卓越表現，歷任多個重要警職，對城鄉治安差異、組織再造及危機處理有豐富實務見解，「學經歷完整」讓他迅速掌握花蓮脈動，將過往成功經驗轉化為在地化的治理策略。

四大面向一、以專業為本：回歸執法核心「專業是警察尊嚴的基石」，首重基層員警執法品質，治安方面要求精進偵蒐技巧、嚴守程序正義，針對掃黑、肅槍、緝毒、打詐核心工作，務求證據確鑿、除惡務盡；交通方面，蘇花改龐大車流，主張「數據導向」策略，對事故熱點精準執法、強化員警疏導交通專業素養，提供遊客與居民都能感受「行」的安全。

二、科技為翼：突破地理疆界，花蓮南北狹長單靠傳統警力難以全面覆蓋，推動「科技建警」將科技作為延伸警力的翅膀，積極建置雲端影像分析與車牌辨識系統形成「電子城牆」，有效縮短刑案偵破時間；對網路詐騙與科技犯罪，投入資源提升數位鑑識能力，運用大數據分析犯罪趨勢，實現「預防勝於治療」的智慧警政。

三、社區為力：深耕社區基礎，「警力有限、民力無窮」花蓮有眾多原鄉部落，透過落實與村里長、守望相助隊、部落長老建立緊密互信；在反詐騙宣導或協尋失蹤人口時，深入鄰里的觸角往往成為關鍵，透過建立「警民一家」夥伴關係，讓治安工作成為全民共識。

四、韌性為盾：建構安居防線，花蓮位處地震頻繁帶天然災害風險高，「韌性」不僅指面對天災緊急應變與救災動員能力，更包含警察的心理韌性，加強改善員警執勤環境與裝備，重視同仁身心健康，確保面對高壓挑戰時仍能維持高效運作，成為守護民眾生命財產最堅實的盾牌。



范局長以深厚資歷為經，以「專業、科技、社區、韌性」四大面向為緯，帶領花蓮縣警察邁向現代化與精緻化，期許在全體同仁努力下，將花蓮打造為最安全、宜居的韌性城市。