新屆監委名單出爐 林沛祥：重大決定非一人拍板 將與黨中央協調

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，監察院人事議題目前還在討論階段，現階段最重要的不是急著搶麥克風，而是先把事情談清楚。重大決定並非一人拍板就算數，國民黨是有制度的政黨，後續將回到黨團大會充分討論並與黨中央完整溝通協調，凝聚共識後再對外說明。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／台北報導〕總統府今(11)日公布29位新一屆監察委員提名名單，其中由陳永興、王榮璋出任正副院長。對此，國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，監察院人事議題目前還在討論階段，現階段最重要的不是急著搶麥克風，而是先把事情談清楚。重大決定並非一人拍板就算數，國民黨是有制度的政黨，後續將回到黨團大會充分討論並與黨中央完整溝通協調，凝聚共識後再對外說明。

林沛祥指出，監察院人事議題目前還在討論階段，而現階段最重要的不是急著搶麥克風，而是先把事情談清楚。畢竟這涉及黨的整體立場、國會運作以及未來政策方向，不是任何一個人拍板就算數，國民黨是有制度的政黨，後續還是要回到黨團大會充分討論，也要和黨中央進行完整溝通與協調，凝聚共識之後再對外說明。

廣告 廣告

林沛祥表示，政治不是搶答比賽，更不是誰聲音大誰贏。重大決定如果今天一個意見、明天一個說法，只會讓外界看得霧煞煞。所以國民黨會秉持負責任的態度，先討論、再定案；先溝通、再表態。相信經過黨團與黨中央充分交換意見後，一定能夠提出最符合黨整體利益、也最符合社會期待的方案。

【看原文連結】

更多自由時報報導

總統提名監察院長陳永興 副院長王榮璋

總統府提名監察委員 29人背景一次看

第7屆監察院長被提名人陳永興：提升監院功能 減少公務員貪腐

鄭麗文講座傳「中國黑幫」駐守 逼近嗆聲：我老大「郭良琪」

