新屋剛到手！被3房仲頻問「有人想買」 內行曝真實目的
一名屋主新成屋才剛交屋，短短兩週內就接連收到3位房仲來信，並稱「手邊有買家想要購買社區房子」，讓他困惑這種操作手法的目的為何，質疑應該沒有人會一交屋就賣房，結果釣出內行人揭露房仲的真實意圖。
該名屋主在臉書社團《買房知識家》發文稱，最近新建案新成屋剛交屋，這兩週內就收到3位仲介寄信過來，內容主要是想傳達手邊有買家想要購買他們這個新建案社區的房子。他提出三大疑問，首先認為應該沒人一交屋就要賣房，畢竟依政府規定，目前即刻脫手會完全賠錢。
原PO表示，他不相信有那麼多組客人會在這個時間點有那麼高的意願要買房，因此好奇詢問「請問仲介的目的是什麼？」希望了解這種操作背後的原因。
對此，有內行人則在留言區解釋，這是房仲在經營社區的手法。該名網友指出，房仲當然也知道大部份屋主不會一交屋就想賣房，少數投資客才會這樣做，但寄開發信是每個房仲教育訓練必教的內容。
該名網友進一步說明，房仲的目的不是期待屋主真的立即出售，而是利用「手邊有買家」的說詞，搶先與屋主建立聯繫、探聽社區行情。萬一真的有屋主想賣房，也許過陣子有機會第一時間會想到他，另一方面這也是一種個人品牌的宣傳方式。
