新屋善心企業家張美洪捐贈救災器材 強化地方消防戰力

新屋在地善心企業家張美洪長年熱心公益、回饋地方，始終以實際行動關懷社會，平日她特別關心消防人員救災工作與執勤安全，也體恤第一線消防同仁肩負的重責大任與辛勞付出，默默關注著每一次救災救護行動背後的風險與挑戰。

為提升桃園市新屋區消防人員救災及緊急救護戰力，張美洪慷慨捐贈總價值新臺幣200萬元之救災救護器材，提供桃園市政府消防局第二救災救護大隊新屋分隊及永安分隊配發使用，讓消防人員在第一線執勤時，能擁有更完善的裝備與更充足的保障，持續守護市民生命與財產安全。

廣告 廣告

捐贈作業於今(27)日上午在新屋消防分隊溫馨舉行，由新屋消防分隊長潘宏原代表受贈，本次捐贈器材包含LUCAS 3盧卡斯胸外按壓系統、電動油壓破壞剪、任務型無人機及訓練用安妮等共7項救災救護裝備，不僅強化緊急救護與災害搶救能量，也為平日訓練提供更完善的後盾。

張美洪慷慨捐贈總價值新臺幣200萬元之救災救護器材。圖：讀者提供

張美洪分享，平日每當從新聞畫面中看到消防人員出生入死、奮不顧身搶救生命的身影，內心總是深受感動，對消防人員的專業精神與無私奉獻由衷敬佩，在桃園市政府顧問宋文琪先生居中引薦與牽線下，她進一步了解消防人員實際執勤需求，進而決定捐贈當前消防單位最迫切需要的專業救災救護器材，希望能為守護地方安全盡一份心力。

潘宏原表示，感謝市政顧問宋文琪的引薦及對張美洪的慷慨捐贈深表感謝與敬佩，這批救災救護器材對新屋區整體救災救護能量助益良多。新屋區所轄消防分隊在未來也將持續精進專業技能與訓練，讓每一項裝備都能在關鍵時刻發揮最大效能，在這份來自民間的溫暖支持，不僅是裝備的提升，更是對消防人員莫大的鼓舞。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

以為關燈就省錢？少注意這個細節電費可能更高

冷凍蔬菜也能吃得健康？營養專家破解常見迷思