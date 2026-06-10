新屋嚴重車禍！6旬女駕駛逆向撞砂石車 自小客變形釀4死

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一名60歲李姓婦人駕駛自小客車載著4名乘客，不明原因逆向撞上36歲胡姓男子駕駛之砂石車。圖：讀者提供

桃園市新屋區中山西路二段今(10)日中午12時5分許發生嚴重車禍，一名60歲李姓婦人駕駛自小客車載著4名乘客，不明原因逆向撞上36歲胡姓男子駕駛之砂石車，整台自小客車被撞到變形，造成李婦及後座3名乘客身亡，副駕駛座乘客與胡男則受輕傷。

整台自小客車被撞到變形，造成李婦及後座3名乘客身亡。圖：讀者提供

消防局說明，該局接獲Apple Watch自動報案，中山西路二段發生車禍，立即出動消防人員38名、消防車5台、救護車12台到場搶救。現場為自小客車與砂石車發生交通事故，自小客車內有多人受困，消防人員到達現場立即給予破壞器材脫困並給予救護處置。由於自小客車女駕駛已明顯死亡，未送醫；後座乘客1男2女則已失去呼吸心跳，分別送往怡仁醫院、桃園醫院新屋分院、楊梅天成醫院搶救；副駕駛座女乘客與砂石車駕駛均為肢體擦傷，意識清楚，分別送往聯新國際醫院、怡仁醫院救治。

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砂石車駕駛肢體擦傷，意識清楚。圖：讀者提供

楊梅警分局則表示，李婦駕駛自小客車沿中山西路二段直行，於事故地點不明原因逆向行駛，不慎與對向砂石車對撞，造成李婦當場死亡，後座3名乘客74歲李姓婦人、65歲李姓婦人、64歲張姓婦人傷勢嚴重，送醫急救後仍宣告不治；副駕駛座61歲楊姓婦人及砂石車駕駛則受輕傷。經警方實施酒測檢查，砂石車駕駛酒測值為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

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