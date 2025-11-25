新屋埔頂市民活動中心開工 張善政：打造全齡共享社區空間

▲桃園市長張善政今日上午前往新屋區，出席「桃園市新屋區埔頂市民活動中心興建工程動土典禮」。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（25）日上午前往新屋區，出席「桃園市新屋區埔頂市民活動中心興建工程動土典禮」。張善政表示，埔頂市民活動中心是地方期盼已久的重要建設，此次工程投入3,000萬元，由新屋區公所編列並負責施工，規劃單層挑高建築，室內面積約1,399平方公尺，打造兼具室內外功能的友善休憩場域，市府期盼工程如期完工，為市民提供更舒適、完善的全齡活動空間。

▲新屋埔頂市民活動中心示意圖。

新屋區公所指出，埔頂市民活動中心建築工期22.5個月，預計116年9月完工。內部配置多功能教室、大型活動室及廚房，可提供研習課程、集會展演、社區活動及長者關懷等多元服務，成為新屋地區全齡共享的生活基地，未來也將持續推動相關建設，打造更宜居的社區環境。

新屋區公所表示，埔頂市民活動中心建築融合現代主義與極簡風格，以簡潔幾何量體呈現自然與現代兼具的社區意象。白色立面搭配淡粉色調，並以綠樹景觀營造靜謐氛圍，讓居民可在半戶外空間進行休憩交流，享受周邊自然與農場景致。