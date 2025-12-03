新屋申請用電漲幅大！經濟部召開電價會議 線路設置費明年起漲15%

今年第3次電價會議，決議明年起線路設置費平均漲幅15%。廖瑞祥攝



經濟部今（3）日召開今年第3次電價費率審議會，決議明年起輸配電業各項費率。其中，去年未足額反映的線路設置費，低壓、高壓皆有不同漲幅，整體平均調幅約13%。

經濟部表示，今天電價費率審議會重點不是審議電價，而是依據輸配電業各項費率計算公式，針對輸配電業相關成本進行檢視，決議明年輸配電業各項費率。輸配電業費率主要為再生能源業者進行綠電直轉供，以及自用發電設備轉供自用時使用的電網使用費，一般民眾電價不受影響。

依「輸配電業各項費率計算公式」，輸配電業各項費率包括輔助服務費反映採用儲能及抽蓄水力等快速起停資源，用以協助穩定電力系統；電力調度費反映電力傳輸過程中的物理性損失成本；轉供輸電及配電費用則是反映傳送電力分攤使用的變電所與線路成本。

前述4項費率每年皆會進行檢討調整，本次審議會委員針對台電公司提報的成本資料充分討論，並決議各項平均費率合計值從每度0.8465元調整為0.7457元，再生能源綠電直轉供採用不排碳費率為每度0.3052元，費率適用期間為明年1月1日至12月31日。

今天會中也檢討去年線路設置費未足額反映部分，審議會決議應合理反映，以符使用者付費原則。

其中，低壓部分因為去年未調整，本次調幅較高；高壓以上電力考量去年已部分調整，本次調幅較低，整體平均調幅約13%。

經濟部表示，線路設置費多為新建房屋申請用電的建商或產業擴充產能申請增加用電時的一次性收取費用，對一般民眾影響較小，線路設置費率調整方案自明年1月1日起實施。

審議會另討論，考量政府爭取撥補預算屢遭否決，決議台電公司因2022年起國際局勢變化，電價應調未調整下，所產生的累積虧損未彌平前，不提撥電價穩定準備，讓台電強化財務結構，未來可減少利息負擔，持續投入各項電力建設，穩定國內電力供應。

