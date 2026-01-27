新屋頭洲里公1公園啟用 張善政：打造結合自然生態與人文關懷的療癒綠地

張市長視察新屋頭洲里公1公園。





桃園市長張善政27日前往新屋區，出席「新屋區頭洲里公1公園綠美化工程」開園視察。張市長表示，市府在規劃過程中兼顧生態保育與民眾使用需求，保留原有埤塘水域與自然棲地，並導入友善步道與無障礙設施，打造一處結合自然、生態與人文關懷的優質綠地，成為鄰里日常運動、休閒交流的好去處。

張善政指出，頭洲里公1公園經綠美化改造後，不僅提供新屋區頭洲里居民休憩綠地，也嘉惠鄰近中壢、楊梅地區市民。每一座公園都是提升市民生活品質的重要基礎，市府團隊將持續在公園規劃與施工上用心投入，打造更多兼具休憩、生態與健康促進功能的公共空間，讓市民在日常生活中就能親近自然，享有療癒的綠地環境。

新屋頭洲里公1公園。

工務局表示，頭洲里公1公園基地位於新屋區、中壢區及楊梅區交界處，總面積約3.01公頃，現況以埤塘水域為主，是當地鳥類與野生動物的重要棲地。市府團隊秉持「生態優先」原則進行設計，並善用龜山苗圃媒合既有植栽移植，不僅降低成本，也落實公共資源循環再利用。

工務局指出，本案優先針對已取得土地且具備對外通路的區域推動綠美化工程，施作面積約0.16公頃，總經費約新臺幣1,100萬元，自114年5月開工、同年12月完工，今日正式開園。

園區規劃入口廣場、林蔭廣場、療癒香氛步道，並於湖畔林蔭步道設置1比20緩坡道，強化無障礙通行，提供市民安全、友善且舒適的休憩空間。包括立法委員涂權吉、市議員陳睿生、市府工務局長汪在宙、新屋區長鄭詩鈿、中壢區長李日強等均一同出席。

大合照。

