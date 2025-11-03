新屋魚米之鄉「臺灣好米」 銷日封櫃啟航





桃園市新屋區是北台灣最大的稻米產區，臺灣好米成功外銷至日本市場，不僅是對農友的肯定，更展現桃園市稻米的卓越水準，新屋區農會所生產的稻米，通過產銷履歷驗證，採收後進入低溫冷藏保存，維持稻米新鮮度，品質好才能成功進軍日本，不僅展現台灣稻米產銷契作體系的優質成果，讓台灣好米被看見。

農糧署北區分署三日表示，新屋區農會自101年起配合農業部農糧署政策成立稻米產銷契作集團產區迄今，全年契作面積由30公頃成長至110公頃。並於109年榮獲稻米產銷契作集團區評鑑優良業者，111年榮獲地區稻米產銷契作集團產區評鑑優良業者。農會成功整合產銷班、農會碾米加工設備及桃園區農業改良場技術指導等資源，輔導農友契作生產品質佳、食味值佳的優質品種，提高農友收益，且為了建立農產品溯源制度，通過產銷履歷集團驗證，加工廠取得ISO22000及HACCP食品安全驗證，確保從田間到餐桌全程可溯源，生產安全、安心的優質好米。

桃園好米外銷日本封櫃出口啟動儀式合影

新屋區農會本年度輔導稻米產銷班第7班種植臺中192號稻米，並與大倉企業有限公司及日商沖繩農業生產法人株式會社（Paruzu）合作出口18公噸有機糙米外銷日本，透過與日本通路鏈結，讓臺灣的優質稻米能拓展國際市場，經由現代化品牌經營行銷理念，帶動國內稻米產業往優質、高品質方向發展。

農糧署將持續與產業夥伴及地方政府攜手合作，輔導農民團體或糧食業者，以集團契作及產銷一體的營運機制與品牌行銷模式，藉由營運主體整體性的品質管控與品牌行銷，透過契作確保產品安全，讓臺灣米可以持續外銷，為台灣農業注入更多活力與展望。

