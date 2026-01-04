新屋一坪80萬選新北還是台北？ 網分析：同樣價格當然台北

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

在房價居高不下之際，購屋族在「地段」與「價格」之間的抉擇愈發兩難。近日，有網友在「 PTT 房版 」發文請益，假設同樣是屋齡5年內的新成屋、單價約80萬元，究竟該選擇台北市邊陲地區，或轉向新北市核心行政區，引發不少網友熱烈討論。

在房價居高不下之際，購屋族在「地段」與「價格」之間的抉擇愈發兩難。（示意圖／Unsplash）

原PO舉例，台北可考慮如東湖、吳興街600巷或文山區等相對邊緣地段，新北則以板橋區、土城區為代表，並假設兩者距離捷運站皆為步行約10分鐘。不過他也坦言，相較之下，新北整體街廓、生活環境較新、規劃較完整，反觀台北邊陲不少區域屋齡偏老，因此讓他猶豫哪一個才是更好的選擇。

對此，有網友表示：「下一代人人都愛新房，對老公寓沒興趣」、「新北80新房屌打台北80老公寓」、「新北漲幅高但通勤痛苦」、「台灣老屋賣象太差」、「當然是新北好，老市區就是下一個萬華」。

不過，也有網友認為，選擇台北的話價值不會變，但主要還是看要用在投資或是自住，「台北騎車應該都可以30分到」、「你還是根據自己生活習慣工作休閒喜好去思考吧」、「同樣價格當然台北」、「吳興街已經在蓋捷運了你說呢」。

