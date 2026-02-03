新屋、桃園接連爆銀樓搶案 桃警天羅地網監視器火速逮人

桃警團隊絕對有決心，也有能力在最短時間內偵破各類重大刑案，圖：警方提供

桃園市新屋區、桃園區近期發生銀樓搶案，警察局獲報後立即成立專案小組，調閱現場及周邊監視器影像，迅速鎖定嫌犯並逮捕到案。刑事警察大隊指出，金價飆升，銀樓、珠寶業等販賣金飾處所容易成為歹徒覬覦目標，為全面維護市民安全，市警局在春節前已與轄內各金融機構、金銀珠寶業舉辦防搶演練，加上轄內已建置天羅地網監視器，並運用先進的AI巡防預警系統，與持續辦理雷霆除暴專案，針對轄內加強掃黑、肅槍、緝毒、打詐及掃蕩賭場等工作，桃警團隊絕對有決心，也有能力在最短時間內偵破各類重大刑案；警方呼籲不肖歹徒切勿心存僥倖、以身試法，否則終將徒勞無功，還得在牢裡過年，得不償失。

桃警呼籲不肖歹徒切勿心存僥倖、以身試法，否則終將徒勞無功，還得在牢裡過年，得不償失。圖：警方提供

警方提醒，年節將至，民眾至各金融機構提（換）領現（新）鈔等金錢交易情形，以及各地年貨大街、大型百貨、量販店、賣（商）場、餐飲業及彩券行等地人潮熱絡，現鈔流通量提高，易遭不法之徒所覬覦，應隨時提高警覺。

警方補充，如有提領大額現金需求，市警局亦有提供護鈔服務，請民眾善加利用；另外在過年期間，也會提升巡邏警力密度，提高見警率，讓市民可以安心過好年。

