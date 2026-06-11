新屋4死車禍檢警今相驗 女駕駛死因出爐

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桃園新屋昨發生4死2傷重大車禍，李姓女子辦完父親告別式，開車載親友去餐廳用餐途中逆向撞砂石車，檢警今相驗初判李女頭部外傷併多處骨折創傷休克死亡，鄰居也透漏她平時為人和善，不料發生憾事。

桃園新屋昨日發生4死重大車禍。（圖／資料畫面）

回顧此案，李女（60歲）昨（10）日上午辦完父親告別式，駕車載著親友李男（65歲）、李女（74歲）、張女（64歲）及楊女（61歲），1車5人前往餐廳用餐，行經桃園新屋中山西路二段時，不明原因突然車子逆向撞上對向由胡姓男子（36歲）駕駛的砂石車；撞擊力道猛烈李女當場慘死，其他4人僅楊女輕傷存活，另3人送醫搶救仍傷重不治，胡男也受到輕傷。

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警方與桃園地檢署檢察官會同法醫今（11）日中午，前往肇事駕駛李女新屋住處相驗遺體，約20分左右相驗結束，李女死因初判為頭部外傷與全身多處骨折，引發創傷性休克死亡，另3名死者則由新北地檢署檢察官前往板橋殯儀館代驗。

李女家屬及親友皆在場神情哀傷不發一語，鄰居則說李婦一家從事園藝工作，在新屋已住10多年了，夫妻兩人與兒子媳婦同住一家和樂融融，李女平時為人和善與大家相處融洽，還常拿東西分送給附近鄰居，平常看起來身體健康狀況良好沒有什麼異狀。

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