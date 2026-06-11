新屋4死重大車禍相驗 鄰居唏噓「怎麼會是她」

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市新屋區10日發生4死重大車禍，桃園地檢署檢察官率同法醫、員警今天中午前往死者之一的李姓女駕駛住處相驗遺體，進一步釐清死因；李女住處正在進行靈堂布置，鄰居說，李女昨天與她的丈夫分配在不同車，卻遇上死劫，令人唏噓「怎麼會是她」？

60歲李女當時駕駛白色轎車，行經新屋區中山西路二段，逆向撞上聯結車，造成4死2傷；車禍傷者之一是坐在李女車上副駕駛座的61歲李女堂姐，她事後表示，李女駕車載大家要去餐廳的路上，車內氣氛正常、都在聊天，沒有任何異狀，她回想起來，李女當時沒有打瞌睡或精神不濟等狀況，當時大家都在聊天，「我真的不知道她是怎麼了」。

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李女與她的丈夫在住處從事園藝工作，鄰居說，李女一家人已遷居到新屋區十多年了，她的丈夫、女兒與女婿等人聽聞噩耗，都悲痛逾恆；李女平時待人很好，是個善良、溫柔的好人，也常常拿東西分享給鄰居；李女非常孝順，她的老父親與她同住期間，也常常坐電動車進進出出，跟鄰居互動很好。

桃園地檢署檢察官率同法醫、員警前往李姓女子住處相驗。(記者周敏鴻攝)

李姓女子住處正在進行靈堂布置。(記者周敏鴻攝)

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