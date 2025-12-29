新山支會30周年 清淨.大愛.無量義再度登台

今年恰逢馬來西亞，新山支會30周年，和峇株巴轄聯絡處25周年，因此當地志工，把十多年前曾在全馬九州十地巡演過的「清淨.大愛.無量義」，加入年輕志工和新的元素，重新搬上舞台公演。期待透過志工的肢體傳法，也讓更多民眾了解無量義經裡的慈悲與智慧。

慈濟志工 賴盈盈：「第一次演這個無量義經，音樂手語劇的時候是在花蓮，那個時候是2007年，之後我們檳城馬來西亞分會就接力 ，在馬來西亞演出了，清淨.大愛.無量義，之後用兩年的時間巡迴，(全馬)九州十地去巡演，然後來到新山的時候是2010年，我就是那個時候認識慈濟的。」

一張簡報檔，加上志工的說明，無量義經的演繹，闊別了15年，又要再度回到馬來西亞公演，新山支會和峇株巴轄聯絡處兩地志工，從今年的三月，就啟動入經藏行動，包括抄經、誦經和手語排練。

演繹志工 羅近升：「差不多每一天都會，(練習)超過一百次，因為我不是很容易，能夠記它那個動作的。」

聲音 慈濟志工 鍾美玲：「因為每個隊形的位子都不一樣，我覺得這個是比較挑戰的一件事情，所以這個我們需要更緊密地練習，來幫助他們(演繹志工)，去記好他們自己的位子。」

慈濟志工 顏雅蕊：「手在下面 因為我們要救人，所以手在下面 扶人家這樣。」

今年的公演，是專為慈濟新山支會30周年，暨峇株巴轄聯絡處25周年而推出的，超過五百位志工以手語、戲劇及鼓隊等形式，呈現慈濟深耕南馬30年的愛心足跡，為2025年畫下最攝心的句點。

演繹志工 蔡詩虹：「我第一次學習打鼓，聽到鼓聲的這種澎湃的聲音，你自己也會覺得好法喜，當我們配合立鼓 高鼓 ，跟我們大鼓一起的時候，那個震撼的感覺 ，我可能沒有辦法用語言去形容。」

慈濟志工 莫友東：「在疫情過後 我們確實遇到的挑戰是，來自於很多志工都在不同的地方 ，也可能我們很少聯繫 ，也有一些志工，可能(出席)活動率也不高，要用很多的時間跟陪伴，才有辦法邀他們一起來，參與這樣的一個法會。」

慈濟志工 黃璽天：「我們也希望大家把，法入心 法入行的當兒，也把這個經藏演繹演出來，也可以去感動到來觀賞的人。」

每一位入經藏的志工，都像是一尊尊的菩薩，展現無量義經中的慈悲與智慧，自利利他。

