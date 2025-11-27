新山新芽助學金發放 親子奉茶讓愛升溫

馬來西亞慈濟新山支會舉辦六場新芽助學金頒發典禮，為南馬九十二所中小學的清寒學子，發出四百九十份助學金及三十一份獎助學金，總金額近二十五萬令吉。頒發儀式分兩天進行，活動安排親子奉茶、靜思語學習與品格小學堂等體驗課之外，現場也提供大眾捐贈的書包、文具及參考書，讓有需要的孩子帶回家使用。

新芽助學金不只是經濟上的支持，也讓他們在學習路上更踏實、更有信心。

得獎學生 恩希佳：「我非常非常很開心，我要鼓勵自己，(鼓勵你自己)，是的 你是可以做到的，還有繼續努力。」

在受惠學生之中，也有人走過更艱難的路。三歲失去母親，之後罹患鼻癌，中斷學業三年的他，重返校園後仍努力向上，成績優異，如今成為慈濟照顧戶的一員。

得獎學生 吉瓦：「(你獲得哪一項獎助學金) 學習領域獎，(你是怎麼得到那個獎的) 努力學習，(你的志向是什麼) 律師，(為什麼) 想幫助別人，感謝上人和慈濟，學習對每個人都非常重要，謝謝你。」

除了正在求學的孩子，一位在家長面前侃侃而談的畢業慈青，也曾經是新芽助學金的受惠學生。

慈青 紀靜宜：「其實我覺得說他們現在的苦，可能是成就他們未來，成功的一條荊棘的路，撐過了這一段時間，你未來肯定會更加地發光發亮。」

今年的新芽助學金活動內容豐富，活動中也融入環保教育，讓孩子了解地球正面臨的環境危機。

得獎學生 陳聞伍：「他們講關於環境汙染的那時候，我感覺真的很，有時候傷心，我會多一點做環保那一種，多重複使用，尤其是剛才給的雨傘。」

有了志工的陪伴和師長的鼓勵，清寒學子的求學路將能走得更安心，未來更加光明。

