新山新芽獎學金 拉清寒生一把

馬來西亞慈濟新山支會，近期舉辦六場新芽獎學金頒獎典禮，這一次在新山地區共有一百三十位清寒學子，透過這份助學金更能安心地讀書學習。

「請頒發。」

教育可以翻轉人生，為了減輕低收入家庭的經濟負擔，馬來西亞慈濟新山支會，在寬柔第五小學，舉辦新芽獎學金頒發典禮。

慈濟新芽獎學金得主 陳德寶：「已經是我第三次拿到這個，慈濟獎助學金，因為經濟問題，所以有可能我每次都會在，學校吃飯都要省吃儉用那些，有了慈濟的這個幫助，我就有可能會可以比較安心地吃飯，也可以讓我更加安心地學習。」

陳德寶的姑姑 陳安其：「從小德寶就沒了父親，所以我們就撫養他一直到現在，有師姊還有師兄，他們一直鼓勵他，所以對他的幫助其實也挺大的。」

家長 余玉花：「我真的很感恩，很感謝，在我需要幫忙的時候，拉我一把。」

新山寬柔中學副校長 陳德生：「讓他們知道說，到處都有溫情，希望這些學生，好好地去求學，將來有一天能夠回饋社會。」

也有一名老師，求學時期因父親過世而陷入經濟困境，在得到慈濟幫助後得以改善生計，如今他以老師的身分回饋社會，和慈濟志工一起家訪。

奧斯汀淡米爾小學老師 普特維：「參與這次家訪，因為我想看看，這些面對生活困難的家庭，我想了解他們的處境。」

慈濟志工 紀方明：「這是一個很典型，上人常常說的一個善的循環。」

新芽獎學金，陪伴孩子一步步向前。每一份支持，都是一盞希望的燈，照亮清寒學子翻轉人生的路。

