新山水庫迎鸕鶿嬌客來過冬

新山水庫聚集不少賞鳥人士拍照記錄鸕鶿蹤影。（記者李瓊慧攝）

近期基隆市民在基隆河沿岸、新山水庫及西勢水庫陸續發現成群黑色鳥影棲息水面或低空掠過，經基隆鳥會確認，這些皆是每年冬季自北方飛抵台灣避寒的「鸕鶿」。大量鸕鶿現蹤，讓許多民眾感到驚喜，也吸引全台賞鳥人士專程前來拍攝紀錄片，為基隆水域增添濃厚的自然生態氣息。

基隆鳥會表示，鸕鶿屬大型水鳥，羽色深黑、頸長、擅長潛水捕魚。牠們多在東北亞高緯度地區繁殖，秋季氣溫下降後便沿季風南下，尋找氣候較溫暖、魚類資源豐富的水域度冬。基隆河與兩座水庫因水面廣闊、水質穩定、魚群豐富，加上近年整體環境清潔改善，成為鸕鶿喜愛的棲息覓食地點。

不少民眾初見鸕鶿，都以為是「黑影一片」的大型水鳥，甚至有人誤認為是保育類大白鷺或其他水鳥。鳥會強調，鸕鶿雖非保育類，但屬度冬候鳥，長途遷徙後需要安穩的環境休息補充體力，任何驚嚇都可能影響牠們的覓食與能量儲備。尤其基隆河段與水庫周邊近年越來越多民眾前往步道散步、騎車或拍照，更須注意不要因接近過度而使鳥群驚飛。

基隆鳥會呼籲，賞鳥民眾應遵守「遠觀、不餵食、不干擾」原則，切勿大聲喧嘩、放空拍機或使用強光，以免影響鳥群正常作息。