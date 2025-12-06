新山火煙霧清理規則 恐對屋主不利

今年1月洛杉磯野火後，消防人員穿越火燒區、清點損失，發現有被夷為平地的房子，也有外表看來完好的房屋、但地板與家具經常覆蓋灰燼與煙塵，肉眼看不見的化學物質滲入衣服、毯子甚至牆壁。

「舊金山紀事報」報導，許多被濃煙燻黑的房屋，成為屋主與保險公司爭論的焦點。保險公司大多會拒絕進行重金屬檢測，而要求將房屋徹底清理乾淨，並告訴投保屋主可搬回去。山火倖存者則擔憂，家中瀰漫的危險汙染物、有一天會讓他們生病。

目前尚無任何州或聯邦標準、用以規範這種新型的城市特大型火災。了解到這一點，加州保險部門今年5月成立一個特別工作小組，賦予一項任務：制定以科學為基礎的指導方針，以影響新的州法與保險標準，用於檢測與清除煙霧汙染。

工作小組將於明年初、向加州保險廳長萊拉(Ricardo Lara)提交建議。但是，「舊金山紀事報」針對這個由13名成員組成委員會的調查發現，委員會中並無一人是毒理學專家或專門研究城市火災煙霧化學成分變化的科學家。反之，其中五名技術專家中的三名顧問，多年來一直協助保險公司駁回消費者提出的煙霧損害索賠，並在投保人提出訴訟時、為保險公司辯護。

這些顧問的做法儘管符合環境檢測產業的部分標準，卻與學術研究相違背。關心工作小組活動的火災倖存者與倡議人士擔憂，工作小組實際上會將房屋保險行業減少索賠的方法，納入加州法律，將對屋主不利。

工作小組成員中的消費者權益倡議人士、維權組織「聯合保單」(United Policyholders)執行主任巴哈(Amy Bach)透露，曾向工作小組推薦一些較為平衡的專家，但最終，小組成員偏向保險公司觀點。

不過，負責這個工作小組的副保險廳長希格納拉萊利(Tony Cignarale)告訴紀事報，州府機關對工作小組每名成員都進行審查，小組成員在產業與消費者意見之間，維持平衡。

然而，紀事報查閱工作小組數名成員代表保險公司撰寫的報告，發現內容未能描述倖存者家中發現的有害化學物質、可能帶來的健康風險，主張仰賴目視與嗅覺來檢查房屋的煙霧損害，聲稱更嚴格的化學檢測可能並非必要，甚至會產生誤導。

