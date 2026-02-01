新崛江民宅頂加火警 屋主鞋都沒穿倉皇逃

高雄新崛江附近的文化路，今（1日）清晨近6點左右，一棟透天民宅頂樓加蓋，不明原因起火。（圖／東森新聞）





高雄新崛江附近的文化路，今（1日）清晨近6點左右，一棟透天民宅頂樓加蓋，不明原因起火！附近住戶聽到爆炸聲、聞到燒焦味，驚醒逃生；屋主也由消防隊員順利救出。

民宅頂樓加蓋竄出熊熊火舌，不斷發出劈哩啪啦的爆炸聲響。屋內的租客和附近住戶，睡覺睡到一半聽到有火災，緊急逃到外面疏散，才知道原來火燒成這個樣子。附近住戶：「我就聽到有砰砰響的聲音，我們是睡到一半，然後我們同一棟的住戶，就通知我們隔壁好像失火了，因為整棟就煙霧就滿大的。」

消防隊員沒多久就將身穿綠色睡衣的屋主給救出，看起來驚魂未定，連鞋子都沒穿，雖然沒有明顯外傷，消防隊仍將他預防性送醫。

1日清晨將近6點左右，高雄市新崛江附近的文化路一棟透天民宅，6樓頂樓加蓋不明原因起火，好在火勢半小時左右就控制，沒有人員受困，住宅火警頻傳，冬天用電器真的得格外留意。

