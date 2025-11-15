新州中文教師協會 出席新州教育工作者大會

新澤西州中文教師協會日前參加全美最大規模之一的新澤西州教育工作者大會(NJEA Convention)，這也是該學會第一次參與該項盛會。

本屆大會在大西洋城舉行，由新澤西教育協會主辦，主題為「連接社區、課程：讓我們更強大」，主張教育者間的協作與包容，共同構建多元、平等的教育未來。開幕式特別邀請諾貝爾和平獎得主馬拉拉擔任主題演講嘉賓，她表示，教育是基本人權，呼籲教育者用知識賦能下一代，讓每個孩子擁有自己的聲音。

新州中文教師協會代表團由董事會主席張世紅、會長廖山漫、副會長吳惠涓、微信公眾號主編文亞及財務總監許怡靜組成。張世紅以NJEA多元課程設計團隊大使身分發表演講，分享在AAPI課程開發中的經驗，介紹該協會如何結合新澤西州AAPI課程法案，推動多元文化內容融入中小學課堂。她指出：「課程的多元化不僅是新增教材，更重要的是讓不同背景學生的聲音被聽見，每個美國人的故事都值得關注。」

張世紅還接受PBS專訪，回顧20多年教學經驗，介紹新州中文教師協會創立初衷及推動教師專業成長的願景。

大會期間，中文教師協會與西班牙語及法語教師學會代表積極交流，建立合作關係。該協會並舉辦兩場特色教師工作坊：一是「告別壓力，不必退休。用AI更聰明地教學(兼顧倫理與公平)」，由張世紅、吳惠涓與文亞聯合主持，為教師提供AI賦能教學實操體驗，探索AI在課堂管理、差異化學習與趣味教學中的創新應用。

另一場工作坊是「讓課堂動靜相宜：八段錦與正念學習中的專注與放鬆」，由廖山漫與葉晶主持，引導教師透過八段錦氣功與正念冥想放鬆身心，體驗專注與內在平衡。

講座結束後，不少教師表示希望將這些身心練習引入課堂，幫助學生在學習中保持專注、體驗放鬆，感受東方智慧的魅力。

