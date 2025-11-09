新州前州長、市議員 進入澤西市長複選
新州第二大城澤西市(Jersey City)市長選舉結果顯示，根據已統計的選票，在七位候選中，市議員索羅門(James Solomon)和前新州州長麥格里維(Jim McGreevey)得票最高，各29%、25.4%，預訂12月2日進行複選，決定下一任市長。
複選獲勝者將接替未尋求連任第四屆的現任澤西市長佛洛普(Steven Fulop) ；佛洛普在民主黨州長初選中落敗。
澤西市選舉屬無黨派選舉，一旦沒有候選人得票超過50%，便啟動複選。
麥格里維4日選舉日晚間向支持者發表講話，聲音偶帶哽咽，多次抨擊索羅門，但始終避而不談自己屈居第二的成績。
參選的另五位候選人得票高低依序是哈德遜郡專員奧迪亞(Bill O’Dea)得票21.5%、澤西市議會主席沃特曼(Joyce Watterman)得票 18.3%.、前學區委員會主席阿里(Mussab Ali)3.9%、澤西市警官弗里曼(Christina Freeman)1.5%、音樂家傑恩羅斯(Kalki Jayne-Rose)0.3%。
西頓霍爾大學(Seton Hall University)政治學副教授黑爾(Matthew Hale)選前即表示，任一位候選人獲50%選票並直接獲勝的可能性為零；富洛普在選前周末也預言，無人將獲一半選票。
麥格里維2002年1月就任新州州長； 2004年宣布自己是同性戀美國人，並承認與他曾安排擔任國土安全顧問的男子有婚外情，隨後辭職。
麥格里維率先宣布參選023年澤西市長，比得票率第三的奧迪亞早一周左右，並於1月獲州長墨菲(Phil Murphy)背書。
索羅門2017年起擔任澤西市議員，代表澤西市六選區中人口最多的E選區。
索羅門曾罹癌而康復，是三個孩子的父親，先前是教師，以推動進步政策而聞名，包括經濟適用房、種族正義以及更清潔、更安全的街道。搬到澤西市前，曾任波士頓市長助理，利用科技手段解決諸如路面坑洞和除雪等問題，擁有哈佛大學(Harvard University)公共政策碩士學位。
▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：
更多世界日報報導
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
北極冷氣團帶來寒流 多州迎初雪 美西則不冷
聯邦停擺 航班大亂 華人最慘恐開車25小時回聖荷西
其他人也在看
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 2 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
南台灣重現藍天？吳子嘉斷言：高機率他出線
[NOWnews今日新聞]2026年台南市長選戰持續升溫，民進黨內部由立委陳亭妃、林俊憲兩人激烈角逐提名權；國民黨方面，原本僅立委謝龍介表態，但前立委陳以信也傳出有意投入參選，使戰局更添變數。對此，媒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 19 小時前
曝高雄選戰內幕！郭正亮戳穿「是陳其邁跟賴清德角力」 預測綠營將派他
藍綠白積極備戰2026大選，作為民進黨票倉的高雄、台南更被視為重點戰區之一；民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等4人全力爭取提名，盼對決國民黨立委柯志恩，挑戰高雄市長之位。前立委郭正亮指出，這局是總統賴清德跟高雄市長陳其邁的對決，預言民進黨將派賴瑞隆出戰。郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，柯志恩雖然有把聲勢拉起來、也成為國民黨的不二人選，但她仍有「不......風傳媒 ・ 1 天前
蘇巧慧羽翼已成 不甩藍白合早鎖定李四川
[NOWnews今日新聞]新北市從升格以來，國民黨執政超過20餘年，被民進黨視為艱困選區，過去黨內大咖包括蔡英文、游錫堃、蘇貞昌與林佳龍都鎩羽而歸。如今市長侯友宜即將卸任，立委蘇巧慧獲民進黨選對會拍板...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。中天新聞網 ・ 21 小時前
美國政府停擺難解！川普出招籲「普發現金」
[NOWnews今日新聞]美國政府停擺繼續，美國國會議員們在週六加班，這是政府停擺超過一個多月以來，國會議員們首次在週六齊聚討論預算案，希望能達成共識解決僵局，但最終雙方仍沒有進展，預計明日將在美國時...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
蕭美琴到歐洲演說 許宇甄揪這事實酸爆了
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說，讓外交部長林佳龍直呼「很多人都哭了。」不過，國民黨立委...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
明和中國政黨「追思共諜將官吳石」！鄭麗文喊：兩岸和解
國民黨新任黨主席鄭麗文多次表態，「我們是中國人」，明（8）日她將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這一個號稱追思白色恐怖受難者的活動，紀念的並不是民主烈士，而是追求統一的青年以及共諜將官吳石。對此，鄭麗文今（7）日表示，台灣民主轉型幾十年，明天出席祭悼活動，「就是希望兩岸和解、兩岸和平，我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
憂鄭麗文走錯路線！單厚之示警「恐遭地方諸侯切割」 曝國民黨最大未爆彈
國民黨主席鄭麗文的走馬上任，代表著藍營對於「新氣象」的渴望，資深媒體人單厚之分析，鄭麗文必須在「黨務治理」與「選戰布局」取出平衡點，否則不僅可能激化與地方諸侯、也就是縣市首長之間的矛盾；單厚之更不諱言表示，現在鄭麗文「令不出黨中央」恐成必然，是否引發內部大亂將成為真正的看點。單厚之在《新聞幕後》節目中指出，鄭麗文在黨主席選舉擊敗了前台北市長郝龍斌，代表黨員......風傳媒 ・ 50 分鐘前
要當「打破西瓜的人」 陳以信：與謝龍介攜手爭取台南市長選舉獲過半支持勝選
國民黨迎戰2026台南市長選舉，在黨中央刻意安排下，不分區立委謝龍介幾已確定將再上陣，但前立委陳以信表態參選讓一切出現波瀾。陳受訪說，國民黨要在台南獨立勝選市長還需5至10萬票，「我就是那個打破西瓜的人」。太報 ・ 11 小時前
影/柯志恩對手確定了？郭正亮大膽斷言高雄市長選戰終局
2026年高雄市長選舉競爭白熱化，前立委郭正亮預測，高雄市長選舉應該是上演民進黨賴瑞隆與國民黨的柯志恩的對決。不過賴瑞隆和柯志恩都有同樣的問題，他們兩個都不夠強，而且坦白說柯志恩這一場選戰不是跟賴瑞隆選，而是跟背後的高雄市長陳其邁和總統賴清德在選。中天新聞網 ・ 1 天前
NCC四位被提名人全遭否決 行政院高度遺憾：影響民眾權益
立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在議事人員布置投票所後，於上午10時26分開始投票，11時26分投票截止後旋即開票，在藍白均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭到否決，NCC仍維持三位委員現狀。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
陸配遭認「危害安定」 夫歿不准留台
徐姓陸籍女子二婚蕭姓男子來台，因價值觀差異屢齟齬，多次離家，蕭重病時，夫兄日付二千五百元，她才願照顧。徐女稱工作時「跌傷...聯合新聞網 ・ 7 小時前
快新聞／全球矚目！蕭美琴登歐洲議會演說 外交部發聲了
即時中心／顏一軒報導經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，引發各界關注。對此，外交部稍早也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
拋開政黨色彩？這些高雄市議員選戰新秀標榜「無黨」
下屆高雄市議員選戰陸續開跑，已有3名與政黨關係密切的新秀以「無黨籍」姿態上陣，試圖拋開藍綠白等政黨色彩力求在選戰中脫穎而出；地方人士指出，因各黨提名人數有限，預期還會有人脫黨、出現更多無黨參選人。高市議員選舉11個一般選區與4個原住民選區裡，目前浮現3位無黨籍參選人，分別為第三選區（岡山等6區、應選自由時報 ・ 4 小時前
范雲還原蕭美琴歐洲議會演說現場：保密背後的兩大原因
副總統蕭美琴7日晚間現身比利時首都布魯塞爾，並於「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會發表演說，但事前保密到家。民進黨立委范雲8日表示，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭美琴離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。中時新聞網 ・ 17 小時前
藍擬提名4人 綠3新人爭卡位
台北市議員第四選區（中山、大同）應選8席，在超級吸票機、前議員王世堅轉任立委後，空出1席缺額，國民黨除現任3席確定參選外，以往都多提1席盼能「坐三望四」，不過選票可能會與民眾黨重疊；民進黨則有3名新人參戰，不過現任議員陳怡君身陷詐領助理費官司，也為選舉投下不小變數。中時新聞網 ・ 10 小時前