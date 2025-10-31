新州愛樂合唱團 演出受歡迎

新澤西愛樂合唱團日前在新州新布朗斯維克(New Brunswick)柯克帕特里克禮拜堂(Kirkpatrick Chapel)舉行年度音樂會。本場以「秋葉」為主題的音樂盛會，融合古典與現代、東方與西方的音樂元素，為觀眾獻上一場藝術饗宴。

音樂會上半場由弦樂團傾情伴奏，曲目豐富多樣。從義大利的韋瓦第的Dixit Dominus，到德奧作曲家舒伯特的Kyrie，展現出神聖莊嚴氛圍。隨後，現代英國作曲家魯特(John Rutter)的The Lord Bless You and Keep You帶來溫柔細膩的祝福，而法國作曲家佛瑞(Gabriel Fauré)的Sanctus營造出平和與慰藉氣氛。

下半場的節目則洋溢民族風情與戲劇張力。合唱團以深情詮釋蒙古民歌「牧歌」、台灣民謠「月琴」及黃自的「山在虛無縹緲間」，讓人感受到東方音樂的詩意與韻味。安徵民歌「鳳陽歌」則以明快節奏將全場氣氛推向高潮。

壓軸登場的「黃河大合唱」選段黃水謠、河邊對口曲與保衛黃河，氣勢磅礴、振奮人心。接著登場的音樂劇Cats中的名曲Memory，為整場音樂會畫下感人浪漫句點。

本場音樂會由喻笙華博士擔任指揮，特邀歌唱家費越、田嘯嗚演出，鋼琴伴奏冷冰冰與Nick，主持人周明精彩串場，讓整場節目流暢自然。

新澤西愛樂合唱團團長胡薇薇表示，本次年度音樂會不僅展現合唱團在藝術上的成長與突破，更象徵著團員多年努力成果。

