新州萊德大學財困 減薪14％裁員40人
位於新澤西州默瑟郡(Mercer County)的私立萊德大學(Rider University)財務問題日益嚴重，因而宣布將裁減多達40名全職教職員、減薪14%、並進行其他措施以削減成本；校方表示，該校被迫做出緊急而艱難的抉擇。
萊德大學校長洛亞克(John R. Loyack)表示，該校被認證機構「中部州高等教育委員會」(Middle States Commission on Higher Education)置於「考察」狀態(probation)，之後便做出裁員減薪決定。
洛亞克表示，萊德大學擁有4000名學生，被考察期間繼續開設課程，將努力把裁員對學生的影響降到最低。
洛亞克發給全校師生一封信，他在信中說，校方將繼續盡一切可能、最大限度減少潛在重組對學生的影響；將致力確保每位學生修讀完成專業所需課程，並按計畫獲得學位。
洛亞克表示，12月31日起，該校將裁汰35至40名全職教職員以及幾位高階主管。
據學生報紙「萊德新聞」(Rider News)報導，這一次裁員將使該校全職教職員總數減少25%；未被裁員的教職員將被安排額外工作。
除了裁員，洛亞克表示，留下來的所有員工薪資將減少14%，且12月1日起暫停配發退休金。
代表教職員的美國大學教授協會(American Association of University Professors)萊德分會未回應置評。萊德大學官網稱，該校師生比為13:1。
洛亞克又說，萊德大學自2026-2027學年起將取消高等學府常見福利「教職員學費減免」，該福利可免除或降低教職員及其配偶或子女的學費。
洛亞克說，此刻充滿痛苦、沮喪、恐懼和不確定性，該是時候要做出艱難抉擇，以保障大學和學生的未來。
萊德大學2025-2026學年一年學雜費為4萬3515元，不含住宿和伙食費。該大學1865年成立，原名為特倫頓商學院(Trenton Business College)。
更多世界日報報導
上ChatGPT找答案會有副作用？ 連公司執行長都不敢明說
國稅局：明年401(k)供款上限為2.45萬 增1000元
新州華人夫婦遭鈍器打死 警方在現場開槍擊中持刀男子
其他人也在看
小六生持美工刀嗆女老師 踹桌喊：繳學費是來讓你罵的嗎
新北市板橋區一所國小發生師生嚴重衝突事件，一名女教師在六年級班級上美術課時，因學生「運動會進場創意帽」被壓爛而發脾氣，雙方言語交鋒後，一名學生情緒失控，不僅踹桌子、持美工刀作勢揮砍，還揮拳威脅並嗆聲「我繳學費來上課是來讓你罵的嗎？」女教師事後驗傷自保，並在社群平台分享這段經歷，引發各界熱議。中天新聞網 ・ 1 天前
小六生「揮美工刀攻擊女老師」！怒嗆「繳學費來讓妳罵？」原因曝光
社會中心／綜合報導新北市板橋區一所國小昨（13日）在美術課期間驚傳師生衝突。一名美術老師事後在網路發文，指控有學生情緒失控，不但怒罵開嗆她，「當我繳學費來上課是來讓你罵的嗎？」還手持美工刀靠近，甚至踢到她的腳背。新北市教育局今（14日）證實事件確有其事，並說明師生衝突原因。民視 ・ 1 天前
女教師險遭美工刀攻擊！小六生竟踹桌、狠嗆：繳學費是來讓你罵的嗎？
新北板橋區一名女教師，近日於第三節課到國小六年級某班，有學生因「運動會進場的創意帽」被壓爛，氣得對老師發脾氣，而女教師也回應「為什麼要對我發脾氣？」其中一名學生突然爆炸「妳是在罵什麼啦...當老師就了不起嗎」，女教師回應「我是來教書的，不是來接受你們的脾氣的」竟遭學生踹桌子、持美工刀作勢揮砍及揮拳，。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小六生揮刀踹師！怒嗆「當老師了不起嗎」 教育局回應了
新北市板橋區昨（13）日一名國小美術老師透露，一名小6的學生在課堂間反應，手作帽子被同學壓壞，還因此對老師發脾氣，美術老師則回說「是我的問題嗎？為什麼要對我發脾氣？」沒想到另一名同學竟開口說嗆老師，還拿美工刀上前作勢攻擊，雖然遭到其他老師制止，但他仍然怒踹老師一腳。對此，教育局回應，學校已經啟動輔導機制，將持續關心老師、學生的身心狀況。鏡報 ・ 1 天前
雙北國小老師為何較年輕？ 背後很黑暗
教育部統計，國小專任教師中50歲以上者比率近年越來越高，教師指出，這應有雙北和其他縣市差異，原因是雙北家長較高姿態、教師...聯合新聞網 ・ 22 小時前
國小生持美工刀踹桌嗆「當老師了不起」 她心寒驗傷：我是來教書的
國小生持美工刀踹桌嗆「當老師了不起」 她心寒驗傷：我是來教書的EBC東森新聞 ・ 1 天前
板橋某國小師控遭小六生揮美工刀嗆聲 新北教育局：家長致歉允加強輔導
新北市板橋區一名國小美術教師在社群媒體Threads上發文訴苦表示，13日上課竟遇到學生疑似向她揮美工刀嗆聲、作勢要毆打的情況，事件引發網友關注，當事教師也表示自己足部受傷，已去驗傷。新北市教育局今（14）日回應，該案因學生誤會教師指責，情緒失控發生衝突，造成教師右腳挫傷，學生家長已向教師致歉，學校自由時報 ・ 23 小時前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 18 小時前
夏威夷豪宅開發案風波未完待續！大谷翔平恐面臨長期訴訟抗戰
體育中心／綜合報導甫完成世界大賽二連霸、第四度全票拿下MVP的道奇日籍二刀流巨星大谷翔平，球場上得意，但場外不甚如意，先前捲入的夏威夷豪宅開發案風波未完待續，大谷休賽季恐要面臨長期訴訟抗戰。FTV Sports ・ 3 小時前
46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示健康2.0 ・ 6 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
母親不會英文卻親自教他！黃仁勳曝成功關鍵：「這精神」塑造了輝達
據《商業內幕》報導，「我媽教我英文，但她其實不會英文。」黃仁勳驕傲的說，「這句話本身就說明了一切。」黃仁勳出生於台灣，家人後來搬到泰國，9歲時他與哥哥被送往美國接受更好的教育。他先前曾提到，母親主要說台語，但仍在孩子們準備前往美國時，開始教他們英文。黃仁勳...CTWANT ・ 4 小時前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
首波冷氣團要來了？這天低溫估「僅12度」最冷時段曝光
近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今（14）日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24到27度，南部高溫約27到29度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
普發1萬是誰的功勞？他見最新民調震驚了
[NOWnews今日新聞]財政部全民普發1萬近期陸續入帳，在野陣營怒轟執政黨原本說普發現金是違憲，現在卻大搶功勞，入帳備註「行政院發」，甚至強調「領1萬找民進黨」等。對此，台灣民意基金會今（14）日發...今日新聞NOWNEWS ・ 23 分鐘前
遭中共懸賞！閩南狼台中自首 他傻眼問這句
[NOWnews今日新聞]繼立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，福建省泉州市公安局也對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，賞金逾新台幣百萬元，沒想到昨（13）日就有網友聲稱要組團斬殺陳柏源...今日新聞NOWNEWS ・ 24 分鐘前
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 1 天前