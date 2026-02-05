新工業化開端 布局半導體ETF追紅利

【記者柯安聰台北報導】全球AI巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期來台再度颳起科技旋風，一言一行皆成為產業風向球，黃仁勳日前於3DEXPERIENCE WORLD大會發表談話，深度剖析AI如何從單純的輔助工具，演進為當前文明不可或缺的「基礎設施」。他大膽預言，未來的工程設計與產業運作模式將發生變化，人類將與專屬的「AI 代理人」團隊協作，共同完成複雜任務。黃仁勳強調，AI 已成為各行各業轉型的基石，顯示「新工業化」的開端。



國泰投信分析，隨著AI應用全面鋪開，對於高效能運算、數據處理及伺服器架構的需求將呈噴發式增長，進而帶動半導體產業鏈進入長線上升循環，投資人可善用目前台灣掛牌的海外股票ETF，掌握這波AI紅利。



國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林指出，00830是全台唯一1檔ETF追蹤素有「全球半導體風向球」之稱的美國費城半導體指數，成分股涵蓋完整AI產業鏈的核心要角，包括主導全球AI訓練與軟硬體生態系的龍頭輝達、AI推論領域ASIC晶片龍頭博通、橫跨前、後段先進製程關鍵設備光刻機的艾司摩爾、全球市佔率近半的蝕刻和沉積設備龍頭科林研發、HBM記憶體龍頭美光，以及掌握邊緣AI運算的高通、晶圓代工龍頭台積電ADR等領先企業。值得關注的是，00830成分股包辦主要設備廠，例如測試設備大廠泰瑞達近日公布驚人財報，營收獲利遠超市場預期，主因自然是AI晶片需求爆量且複雜精密度提升，測試關卡更多，測試設備需求亦隨之爆量，在記憶體超級週期走向設備廠超級週期的過程中，可望帶動00830後續表現。



李翰林強調，另一大投資人青睞該基金的主因是00830的長期績效表現，近3個月報酬率為14.55%、近6個月報酬率為37.16%、近1年報酬率為36.49%、近2年報酬率為74.4%、近3年報酬率為188.96%，00830與AI趨勢的高連動性，使其成為美股市場中捕捉AI趨勢、半導體牛市的指標性工具，具備長期投資之優勢，選對產業，更要選對標的。



面對近期市場頻傳的AI泡沫化擔憂，國泰投信ETF研究團隊認為言之過早，若以科技股的「本益成長比」（PEG）觀察，當前主要AI龍頭的PEG數值，僅為網路泡沫時期的1/4，且主要是由AI企業的高利潤所支撐，更重要的是，根據法人機構推估，2025年全球AI資料中心市場規模約為2000億美元，隨著企業端與終端應用滲透率提升，估計到2030年，整體規模有望衝破1兆美元大關，在如此宏大的成長空間下，短期震盪實為長線布局的良機。（自立電子報2026/2/5）