新左營站外男子硬拿友人240萬 警逮人追回財物

（中央社記者張已亷高雄9日電）傅姓男子今天與友人相約台鐵新左營站，還車並向對方借款新台幣240萬元，疑因清點財物時發生口角，傅男取走車輛及現金，後續遭警方查獲到案，依涉犯侵占罪嫌移送偵辦。

高雄市政府警察局左營分局員警說明，72歲游姓男子表示，與30歲傅男為多年相識友人，於民國114年5月將車輛借給對方無償使用，因近日需取回車輛，另欲再借給傅男240萬元，雙方約定台鐵新左營站外碰面，疑因清點財物時發生口角，傅男隨即將車輛及現金取走離去。

警方表示，中午12時許獲報，立即組成專案小組以車追人，於下午2時50分許在翠華路與大中路匝道口，將傅男查獲到案，並查扣涉案車輛及現金240萬元，全案依涉犯侵占罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾涉及金錢或財物借貸時，應審慎評估並保留書面資料，以保障自身權益，避免衍生法律糾紛。（編輯：張銘坤）1150209