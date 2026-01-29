新市傳凶殺 疑租屋嫌隙廚師持刀殺鄰

記者張淑娟／新市報導

新市區一處出租公寓驚傳凶殺案，一名廚師與同一棟出租套房的房客在走廊相遇起衝突，廚師持利刃刺死該房客後，一小時到該廚師報案自首，聲稱自己殺人了。

善化分局警方於廿九日凌晨一時四十五分，接獲報案稱新市區一處出租公寓有民眾受傷，警方前往查處後，立即通報消防救護人員到場，該房客已明顯死亡，警方將廚師以現行犯逮捕，並依殺人罪嫌報請台南地檢署偵辦。