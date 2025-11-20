新市區公所與醫療診所簽訂緊急醫療支援協定

新市區公所與醫療診所簽定緊急醫療支援協定。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／新市報導

新市區公所廿日舉辦災害防救會報，同時還與佳安小兒科診所和信華診所，簽訂緊急醫療支援協定，全面升級防災網絡，並持續推動公私協力，提升災時應變效率。區長張榮哲表示，未來仍需強化社區自助互助能力，讓災害發生時可以降至最低損害。

新市區公所為提升區內災害防救業務，及地方第一線災害防救整備應變能力與防災意識，廿日辦理下半年災害防救會報，各編組單位報告近半年災害防救業務推動成果，並就登革熱防治、颱風災情檢討及改善策進作為進說明，以全面提升地方防災意識與整體災害應變效能。

張榮哲指出，近年天然災害及突發事故頻仍，災害發生時的人命安全與醫療需求往往超過單一公所的即時處置能力，所以為強化新市區在重大事故發生時的緊急醫療支援量能，廿日特別與佳安小兒科診所及信華診所正式簽訂「緊急醫療支援協定」。其中佳安小兒科診所具備兒科專業能量，未來在災害發生時，可即時提供幼童與兒少族群必要的專業醫療處置；而信華診所在地深耕多年，頗具信譽，長期協助新市區災害防救與公共衛生相關工作，此次簽署協定具有重要意義。

張榮哲也表示，日前在永就國宅E區大樓辦理大樓防震示範觀摩演練，各編組單位及永就國宅大樓E區管理委員會、佛教慈濟慈善事業基金會台南分會、社內里韌性社區、新市社區發展協會與社區民眾均參與地震應變流程、初期滅火、傷患搬運及避難引導等演練，廿日也所致贈感謝狀給協力單位，感謝一起守護市民生命安全。