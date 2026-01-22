新市區北三舍中安宮為喜迎中楹上梁

北三舍中安宮喜迎中楹上梁。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／新市報導

新市區北三舍中安宮為主祀的太子爺重建新廟，廿二日喜迎中楹上梁。擔任重建委員會的主委蘇敬仲，在教職退休後，接此重建重任，歡喜兩年來廟體初成，重要的兩對龍柱亦已佇立，如今更歡喜舉辦中楹上樑大典，更期望早日迎來榮耀且光輝的謝土慶成之日。

三年前新市區北三舍中安宮因舊廟歷經一甲子之久，損壞嚴重，除牆面斑剝，彩繪褪色模糊外，木質梁柱遭蛀蟲啃蝕殆盡，嚴重影響信徒出入安全，因此在現任里長林華郎、原管委會主任委員李信明、企業界董事長張天銘和蔡昆山等四名副主委，及全體信眾的發願下，獲得中壇元帥的首允重建中安宮，而曾在教育界退休的校長蘇敬仲，更得太子爺指示承擔重建委員會主委一職，這使得「重建中安宮，榮耀北三舍」宏願，於一百一十三年一月歡喜動土。

廣告 廣告

兩年來重建工作在蘇敬仲帶領下，工程招標公開透明，財務收支開誠布公，種種適宜之舉，得到中安宮信眾的信任及支持，短短兩年終於完成廟宇一樓初期主體建築，二十二日喜迎中楹上樑大典。市長黃偉哲和副市長姜淋煌均到場參與，副議長林志展與多名市議員、新市社造中心主席林茂鐘、市政顧問鄭枝南等更擔任重要來賓。

中楹上樑儀式，在鄭枝南的指導下，由玄武傳奇文史工作室執行長鄭嘉德規劃執行，並以傳統道教三獻禮：獻花、獻果、獻財帛、獻紅圓發粿等稟告叩謝天地神紙，更以結彩、進寶、獻茗、獻爵，敬謝樑神，最後由黃偉哲及蘇敬仲雙人點燃上梁鞭炮，圓滿完成上梁大典。

黃偉哲表示，新市區推動優質宗教信仰文化，可以說是台南模範，尤其在推動「正信」正視禮儀規範工作，成果更是有目共睹，讓人知道為何必須要有正向的信仰，因為只有正向的信仰，才能洗滌撫慰人的心靈。蘇敬仲則指出，北三舍中安宮凝聚信眾共同信仰，雖然北三舍社區只有八十餘戶，但卻有著「新市文魁源地」的榮譽心，也正因此可以獲得眾多地方仕紳的幫助，讓重建工作順利進行。