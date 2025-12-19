新市國中五十七週年校慶充滿青春活力

臺南市立新市國中於今日隆重舉行57週年校慶典禮，校園內洋溢著青春與活力。(記者張淑娟攝)

記者張淑娟／新市報導

臺南市立新市國中於今日隆重舉行57週年校慶典禮，校園內洋溢著青春與活力。台南市長黃偉哲今日特別趕在行程之初，一大早便親臨現場為新市國中的學子們加油打氣，與師生共同見證這份成長與榮耀，市長的蒞臨也讓全校士氣大振。

典禮首先由最受期待的「創意進場」拉開帷幕。各班級學生發揮無限巧思，將環境保護、反毒宣導、性別平等等宣導議題，轉化為生動的走秀與行動劇。學生們利用回收材料製作道具，結合朗朗上口的口號，將嚴肅的議題詮釋得活潑有趣，展現出新市學子對社會議題的關注與跨領域的設計能力。

廣告 廣告

緊接著登場的藝能表演更將氣氛推向高潮，由今年剛在民俗技藝競賽中榮獲「優等」佳績的創鼓隊領銜，以震撼人心的鼓聲展現磅礴氣勢，隨後結合扯鈴隊變幻莫測的高難度技術，以及熱舞社充滿朝氣與節奏感的動感舞步，傳統與現代藝能的交織演出，贏得在場嘉賓與家長的一致好評與熱烈掌聲。

黃偉哲市長特別勉勵同學，在追求學業進步之餘，更要培養多元專長與社會關懷，並預祝校慶活動圓滿成功，現場響起熱烈掌聲，氣氛溫馨。

新市國中校長也表示，透過創意進場與各類社團表演，看見了孩子們的自信與團隊精神，未來學校將持續支持特色發展，讓每一位孩子都能在校園中發光發熱。

今日校慶除了精彩的表演，隨後展開的體育競技，也讓家長與社區民眾共同感受新市國中團結一心的熱鬧氣氛。