新市國小李晨希勇奪全國冠軍 以創意畫作呼籲守護海洋

新市國小李晨希以海洋生物與人類活動的衝突創意畫作獲全國國小中年級組冠軍。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／新市報導

新市國小李晨希以海洋生物與人類活動的衝突創意畫作守護海洋，今年參加第十五屆氣候變遷繪畫比賽，榮獲全國賽中年級組第一名。校長李智賢表示，歡喜透過藝術教育能讓孩子關心地球海洋生態，更發揮以畫筆來傳達守護自然的行動力。

就讀新市國小五年級美術藝才班的學生李晨希，參加教育部指導、台灣永續能源研究基金會主辦的「2025第15屆氣候變遷國中小繪畫創作比賽」，從全國國小中年級組眾多優秀作品中脫穎而出，榮獲第一名佳績，展現出新市學子的環境關懷與藝術創意。指導老師陳曉琪表示，今年比賽是以「嗨海！一起創造藍色奇蹟」為主題，結合國際焦點與台灣的海洋文化，鼓勵學生了解海洋資源、參與海洋保育，並以創作行動反思海洋汙染、暖化與永續議題，期望藉由藝術創作，讓更多人以「親海、知海、愛海」的行動，守護我們的藍色星球。

李晨希依此主題，用生動的畫面呈現海洋生物與人類活動之間的衝突，構思新穎、色彩鮮明，並以達文西名畫《最後的晚餐》為靈感，讓各種海洋生物圍坐在餐桌旁，卻面對一桌塑膠吸管、寶特瓶、食物包裝袋等垃圾組成的「餐點」。創意構圖融合經典藝術與現代環境議題，不只幽默更發人深省，還傳達「人類與海洋共生」的警示，以及「減塑行動刻不容緩」的環保理念，可說兼具藝術美感與環境寓意，充分展現學生對氣候變遷與海洋保育的觀察與思辨。

新市國小李晨希所畫的海洋生物與人類活動的衝突畫作，奪冠。（記者張淑娟攝）

陳曉琪表示，李晨希的細膩觀察與堅持創作精神值得肯定，尤其過程中她投入許多時間蒐集資料，並透過討論、構圖與水彩技法的練習，才完成這幅既可愛又具有深意的作品，並獲全國國小中年級組冠軍，同時也展現新市國小藝才班長期推動環境教育與藝術創作的成果。

李智賢則指出，用藝術教育引導孩子以創意來關心地球，李晨希的作品也提醒大家，唯有從日常生活做起，減少使用塑膠與一次性用品，才能真正為海洋與地球創造永續的藍色奇蹟。