新市國小李晨希勇奪全國冠軍 以創意畫作呼籲守護海洋
記者張淑娟／新市報導
新市國小李晨希以海洋生物與人類活動的衝突創意畫作守護海洋，今年參加第十五屆氣候變遷繪畫比賽，榮獲全國賽中年級組第一名。校長李智賢表示，歡喜透過藝術教育能讓孩子關心地球海洋生態，更發揮以畫筆來傳達守護自然的行動力。
就讀新市國小五年級美術藝才班的學生李晨希，參加教育部指導、台灣永續能源研究基金會主辦的「2025第15屆氣候變遷國中小繪畫創作比賽」，從全國國小中年級組眾多優秀作品中脫穎而出，榮獲第一名佳績，展現出新市學子的環境關懷與藝術創意。指導老師陳曉琪表示，今年比賽是以「嗨海！一起創造藍色奇蹟」為主題，結合國際焦點與台灣的海洋文化，鼓勵學生了解海洋資源、參與海洋保育，並以創作行動反思海洋汙染、暖化與永續議題，期望藉由藝術創作，讓更多人以「親海、知海、愛海」的行動，守護我們的藍色星球。
李晨希依此主題，用生動的畫面呈現海洋生物與人類活動之間的衝突，構思新穎、色彩鮮明，並以達文西名畫《最後的晚餐》為靈感，讓各種海洋生物圍坐在餐桌旁，卻面對一桌塑膠吸管、寶特瓶、食物包裝袋等垃圾組成的「餐點」。創意構圖融合經典藝術與現代環境議題，不只幽默更發人深省，還傳達「人類與海洋共生」的警示，以及「減塑行動刻不容緩」的環保理念，可說兼具藝術美感與環境寓意，充分展現學生對氣候變遷與海洋保育的觀察與思辨。
陳曉琪表示，李晨希的細膩觀察與堅持創作精神值得肯定，尤其過程中她投入許多時間蒐集資料，並透過討論、構圖與水彩技法的練習，才完成這幅既可愛又具有深意的作品，並獲全國國小中年級組冠軍，同時也展現新市國小藝才班長期推動環境教育與藝術創作的成果。
李智賢則指出，用藝術教育引導孩子以創意來關心地球，李晨希的作品也提醒大家，唯有從日常生活做起，減少使用塑膠與一次性用品，才能真正為海洋與地球創造永續的藍色奇蹟。
