新市圖書館耐震補強完成 重新啟用

曾創下全國借書率第一名的新市圖書館修建啟用了。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕新市報導

新市區公所斥資近六百萬元做圖書館的耐震補強工程，三十一日落成啟用了。區長張榮哲表示，新市區曾創下全國最高的借書率，而圖書館借閱量更逐年成長至每人均借閱冊數達八冊，顯示閱讀已成新市人的日常，希望圖書館重新啟用，能再創借書率新高。

由於新市區圖書館館舍使用年限已久，今年為確保館舍使用安全，特辦理建築物耐震補強工程，工期達二百一十四天，並由教育部補助近五百一十萬元、文化局補助近九十萬元，總計近六百萬元，增設六支外擴柱及更新窗戶、補強損壞處及自動門更換等，而主要效益是提升結構安全與耐震能力。

廣告 廣告

曾創下全國借書率第一名的新市圖書館修建啟用了。（記者張淑娟攝）

三十一日圖書館的落成啟用，成了新市區的大事，許多居民都到場，還有新市囝仔也歡欣鼓舞展才藝迎接重新啟用的圖書館，圖書館人員表示，此次修建圖書館不僅硬體設施的改善，更象徵新市區對閱讀文化與終身學習的重視，未來，將持續結合閱讀推廣、藝文活動與社區資源，讓圖書館成為居民交流、學習與休憩的重要場域。

圖書館資料也顯示，新市區每年借閱量穩定，由人均借閱冊數每人七冊，逐年提升至八冊，曾任新市區長的鄭枝南也指出，當年以文化造鄉為主軸，就是以鼓勵閱讀為重點工作，且獎勵大人小孩借書閱讀，果然創下全國最高的借書率，期望重新落成啟用的圖書館，持續鼓勵閱讀活動、講座及開辦社區藝文班，充分展現圖書館多元使用的價值。