新市大樓火災 3女困陽台獲救

新市區公寓大樓火警，救出三名受困女性。(民眾提供)

記者盧萍珊∕新市報導

台南市新市區潭頂里一處公寓大樓五日清晨發生火警，消防局調派六個分隊前往救援，現場救出三名受困女性並送醫，火勢在半小時後撲滅，起火原因正由警方調查中。

五日清晨六時十九分消防局接獲報案，新市區潭頂里一處公寓大樓發生火警，現場調派六個分隊、十六輛消防車、二十五人前往救援，發現有三人受困三樓陽台，當時因狀況緊急，第一線人員立即攻入火場救人，三女輕微吸入性嗆傷，其中兩人送永康奇美醫院，另一人自行就醫。

消防局指出，公寓大樓為七樓建物，三樓出現明火，有三人受困陽台，由消防人員救出，皆意識清楚。燃燒面積為廚房二平方公尺，需火調，場所火警自動警報設備有啟動。