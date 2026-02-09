新市尾牙宴撒嬌舞登場

農會總幹事李美嬅帶著員工大跳撒嬌舞。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／新市報導

新市區農會尾牙宴，美麗的女總幹事李美嬅與員工們大跳「撒嬌舞」助興，供銷部員工更以現代熱舞回贈，如此舞會掀起尾牙宴熱潮，更展現新市區農會「青春居酒屋」的品牌，確實是青春又有活力。

新市是毛豆的故鄉，採收毛豆是要「卯起鬥志」，在太陽尚未升起時就得踩著夜露收成，而那漾綠的新鮮，清甜的順口，正是小小毛豆的能量，新市區農會就以「毛啟豆誌」開創毛豆新局，同時舉辦毛豆節也以「青春居酒屋」為主題，用毛豆打開大家的食慾，也打開彼此間的對話。今年農會尾牙宴，更展現農會員工青春活力，年輕的總幹事帶著年輕的員工們，一起歡樂舞起來，就像是一顆顆毛豆有著豐沛能量。

尾牙宴中還頒獎表揚表現優異的青年農民、農會果菜運銷班班長、蔬菜產銷班運銷業績優良班、國產龍眼蜂蜜評鑑得獎者，總幹事李美嬅表示，感謝青農願意回到家鄉來，讓農業得以永續，再則就是要感謝農會五十多名同仁們的熱心服務農民和客戶，才讓農會今年業績得以表現更好，未來農會也將持續推廣食農教育，讓新市的學子們都能認識到毛豆產業，也認識到家鄉各種作物的生態環境，一起為新市的農業展開新的一頁。

特別的是尾牙宴的摸彩更有一段驚喜，頭獎是iphon手機，並由理事長鄭登欽負責抽出，當抽出得獎者是鄭傑鴻時，現場響起熱烈掌聲，原來理事長抽出來的得獎者竟是自家兒子。這讓鄭登欽趕緊避嫌說道，農會是公正公開公平的，兒子能抽中大獎，也說明這一年來兒子真的很努力為農會打拚，且農會每一名員工也都是值得肯定的。