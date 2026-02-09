新市推蓮艾皂情人禮盒

區長張榮哲力推蓮艾皂情人禮盒。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／新市報導

農曆年前適逢二一四情人節，新市區特別推出「五二０是一句承諾，二一四是一直相伴」的白蓮霧戀愛皂情人禮盒，區長張榮哲還特別為新市精緻文創商品代言。張榮哲表示，新市是個有愛的地方，也是白蓮霧的故鄉，相信如此珍貴的科技商品，將帶給大家滿滿的愛和承諾。

新市區是白蓮霧的故鄉，區內還有三十三棵白蓮霧老樹，其中社內占有四分之一，因此社內居民與中信科大老師合作，採白蓮霧葉研發各種手工皂、精華液、酸痛藥膏，九日一早居民又歡樂的採白蓮霧葉，準備要做精華液，同時為了因應即將來到的情人節，社內還特別將開發的白蓮霧葉與艾草結合成的蓮艾皂，以及用金盞花加白蓮霧葉製成的日和皂等，組合成白蓮霧情人禮盒。

由於社內所開發的白蓮霧文創產品已有不少，因此也因著節慶推出白蓮霧的好商品，其中因有蓮艾皂，又偕音「戀愛皂」，所以特別在情人節前夕推出的情人禮盒，社內發展協會表示，此次情人節的禮盒可採取客製化，就是要讓大家有一個清香四溢的情人節。

張榮哲表示，社內的志工們相當認真，只要一需要白蓮霧葉，大家就開始採摘，而開發出來的白蓮霧產品，可說是科技結合在地產業，很值得大家告訴大家，因此特別代言蓮艾皂情人禮盒，也歡迎大家當情人節伴手禮。