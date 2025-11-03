新市政大樓惹議 基市府：依法透明

綠營指控基隆市政府規畫在中正路舊公車修理場以公辦都更方式興建新市政大樓違法，基市府3日強調，一切依法合規辦理，同時也有廉政平台全程監督。（本報資料照片）

基隆市政府規畫在中正路舊公車修理場採公辦都更模式闢建新市政大樓，由市府提供基地、投資人出資興建2棟大樓，市府分回其中1棟，遭綠營多次質疑違法。基隆市政府3日表示，新市政大樓公辦都更一切依法合規辦理，包括港務公司及交通部都有類似案例，回酸綠營「哪有還沒投標就出現弊案？」強調該案透過廉政平台全程監督，請市民放心。

市府為統合辦公空間，規畫在中正路舊公車修理場闢建新市政大樓，由市府提供1327坪基地蓋2棟大樓，經費由投資人負擔，市府再分回其中1棟做為新市政大樓，預計吸引投資51億元。

廣告 廣告

民進黨發言人吳崢昨表示，基隆市長謝國樑推翻前朝政策，以合建方式將市府持有土地讓給建商，市府自用空間恐不足，侵害原新建大樓目的，呼籲懸崖勒馬。

民進黨基市議員鄭文婷痛批，謝市府用全國首創的合建方式，不僅涉及品質與資訊安全疑慮，更讓公有土地流失，新市政大樓所分回樓地板面積不到6000坪，無法容納市府全部局處。

基市府發言人呂謦煒回應，新市政大樓公辦都更一切依法合規辦理，在基隆市包括港務公司及交通部單位都有類似案例，未來將爭取最優共同負擔比例，讓好的廠商競標、價高者得，為市民爭取最大權益，他更酸綠營「還沒投標就出現弊案？」

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，謝國樑早在9月16日即主動要求成立廉政平台，對新市政大樓公辦都更案展開公開透明的審視程序，就是為了保障市民財產權益。

他炮轟民進黨，真正把基隆市產拱手讓人的是前市長林右昌任內主導的東岸商場案，該案在司法程序中多次判決已證明謝國樑的清白，卻都沒有看見民進黨道歉。

黃申棟強調，民進黨如今「故技重施」，試圖以抹黑掩飾過去的錯誤，口口聲聲說要監督，實際上卻只為搞政治鬥爭阻礙基隆的進步。