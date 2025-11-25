新市榮安宮梁王祭即將登場

榮安宮主委林茂鐘（右）在前民政局專委鄭枝南的規劃下，設置文物館。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／新市報導

新市榮安宮主祀著庇護著由曾文溪口來到新市永就移民寮居民一百零八年的梁王，近日將舉辦梁王祭文化節，並以傳統祭祀和傳統戲曲等來舉辦「祝嘏三獻」祝壽大典。主委林茂鐘表示，梁王精神一直是勤儉護民，而信眾們也感恩其慈悲濟世，因此將以最傳統來慶祝其千秋聖誕。

一直推動優質宗教的前民政局專委鄭枝南，即使退休了，仍致力於優質宗教的升級，同時也對各種信仰深入研究，其中由大陸來台的三王二佛，主要是護佑著曾文溪兩岸的居民，目前供奉著三王二佛的八座宮廟也聯誼起來，其中梁王就是由曾文溪畔的居民內移至新市開墾蔗田的移民寮居民，所帶到新市榮安宮主祀的，且因緣際會下，該梁王還是來台的開基神尊，而三王二佛的聖誕日，八座宮廟的主任都擔任主祭者，情誼相當深厚。

此次梁王祭適逢一百零八年，榮安宮不只要慶祝梁王聖誕，同時也要藉此發揚普庵祖師、楊府太師、康府千歲、池府千歲等三王二佛慈悲濟世精神。鄭枝南也細述著三王二佛同根聯誼會的因緣，特別的是榮安宮修建時，也為梁王換上龍袍袈裟，而換下來的文物，梁王特賜予主委林茂鐘，且為保留珍貴的文物，林茂鐘還在自家的茂聖通運公司，闢建一文物館妥善保存著，傳承著梁王的勤儉護民信仰。

林茂鐘則指出，今年的梁王祭將本持著梁王精神，三天的文化節由社區土風舞聯誼登場，接著有國樂團的公演和傳統的敬天祀典、宴王祈福、梨園歌仔戲公演、及王祭平安福宴，歡迎大家一起來參加梁王祭，也同時傳承梁王勤儉愛民的情懷。