新市毛豆食農教育受學童青睞

毛豆食農教育歡樂登場。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／新市報導

新市國小十五日結合新市區農會，辦理「新市毛豆起誌食農遊學趣」活動，永華、大成和東光等國小學童們在新市青農和農會家政班員的協助下，認真辨識著毛豆、黃豆、黑豆等大豆系列家族，更親手種下毛豆盆栽，同時在毛豆田採摘毛豆後，手作毛豆創意料理。整個活動寓教於樂，同時將食農教育推廣至家庭生活。

新市是毛豆的故鄉，新市國小與新市區農會一起舉辦食農遊學趣，永華國小五年一班學生專程來體驗，並對毛豆採收時程不同會產生黃豆、黑豆的差別覺得非常新奇，除體驗種植毛豆外，還親自下田採摘毛豆，採一大包並與家人體驗毛豆創意料理，學童們對嘗試另類農耕體驗，覺得趣味十足。

新市青農也到毛豆田解說毛豆生長期與採收，並開放親子採毛豆，採多少都可以帶回家。農會家政班開發出的「毛豆奶酥吐司」、「毛豆粉粿冬瓜茶」，特教導學童一起手作，中午更準備了毛豆香腸特色便當。另外也由老師鍾瑩燉設計「毛豆起誌食農遊學趣」教學，進行毛豆家族認識與種植體驗，東光國小學童說，採毛豆很舒壓，可以把毛豆拔起來，還學到毛豆變黃豆、變茶豆再變黑豆。

大成國小學童歡喜=採了一整袋毛豆，很有成就感，還手做毛豆奶酥吐司和毛豆粉粿冬瓜茶，整個活動有種植、有採收還有美食，收穫滿滿。所有參加的學童都說要採很多很多毛豆，與家人一起分享。教育局長鄭新輝則表示，該局推動的食農遊學地圖系列活動，是非常重要的教育議題，尤其從小推動食農教育來培養孩子的健康飲食生活習慣，並透過遊學地圖結合各區特色，再藉由平日校際交流營與假日親子體驗營的方式推動，延伸食農教育的廣度，更提供親子同樂的美好經驗，讓食農遊學由學校教育推廣到家庭教育。