新市青農聯誼會長康世詮（左）歡喜闢出新市草莓園，前會長陳正明率先體驗。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／新市報導

從農十年的新市青農聯誼會會長康世詮，首次在新市故鄉打造一分地的新市草莓園，康世詮表示，從事有機農業後，也想讓大家吃到零殘毒的草莓，所以就選購健康草莓苗種下，果然開始採收了，特提供民眾一處可以體驗採草莓的好地方。

「草莓族種草莓…」，屬於八年級生的康世詮已從農十年了，他承租下近八甲的土地，不只契作地瓜、硬質玉米，還種植高麗菜，且為了讓大家吃吃到無毒有機的蔬菜，更開闢有機蔬菜園，今年更以自己從農的豐富經驗，開闢一分地種植草莓，並以安全用藥方式種植，如今進入採收期，他也將自家草莓送驗，讓大家可以安心的採摘食用。

廣告 廣告

康世詮表示，從農雖然辛苦，但看到種植的作物日日成長到採收，倒也能化辛苦為喜悅的汗水，尤其把自己曬得黑黑的，似乎更加健康，今年試驗開闢新市草莓園，所幸一開始就花費較高的成本，購買健康的草莓苗，因而避免去年十月那一波的菌害。如今草莓園的草莓陸續轉紅，屬香水品種的草莓確實漂亮，日日還請來村莊的農婦們協助整理，以提供乾淨的草莓園讓大家採摘。

此外，草莓族也有細膩的心思，康世詮還特別將鄰近的溫室闢出一處可以提供孩子們挖土玩土的所在，讓大人小孩都可以在草莓園盡情的消磨時光，安全又無顧慮。再則要到新市草莓園還可以直接透過導航就可到達，該園又鄰近新市港墘里的白蓮霧生態公園，停車方式，又緊鄰著台一線，康世詮說，如此的美樂地方便大家來尋訪，更歡迎在三月底前到草莓園來體驗採草莓的樂趣。