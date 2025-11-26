新市街道命名 社內里提台灣王理加被拒

新市南科道路都有在地味，新港社大道說明著新市就是古早平埔西拉雅四大社之一。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕新市報導

台南市新市區因南科開發不再是農村聚落，因此相關街道也開始尋找命名，而新市區社內里（新港社所在）有名新港社長老理加，差點成為台灣王，因此有意以理加為街道名，但未被採納。新市區公所指出，以在地元素為街道名，可以留住文史，當然希望區內的街道都有屬於在地的文化故事。

南科未進駐前，新市只是一農村地區，因此住家的地址都只有村名和編號，如今住家多，只憑里名和編號已不足以應對地方的發展，所以也開始著手將街道重新命名完善住家所在位置，而社內里也曾被問及對地段街道命名的意見，社內社區居民直覺認為，社內是台灣文明最早的地方之一，有最早的新港文書、第一所學校和第一所教堂等，甚至還差點產生第一位台灣王理加，所以在命名上就想以與地方文史有關的人事物來著墨，更提出了用台灣王理加來做為街道名。

據里長魏千富表示，理加是西拉雅族新港社長老，在荷蘭統治時代一六二七年，曾帶領十五名新港人跟隨朱印船船長濱田彌兵衛前往日本，晉見德川幕府三代將軍德川家光和大御所秀忠，且理加還年年擔任新港社首席代表出席地方會議，在一六五０年地方會議北部集會紀錄上曾記載「新港長老理加曾被日本封為台灣國王」，所以理加有著第一位台灣王的稱號，以他為街道名，可讓來到社內里的人，認識到這名新港社長老。

不過，以理加為街道名被相關單位婉拒，並直指沒人認識理加。對此，社內居民有著不同看法，就因為大家不知道，所以才會問為什麼用「理加」為名，如此一來，正好可以將社內台灣王理加的文史告訴大家，留住在地的文化故事。此外，新市區公所指出，其實透過街道命名，是可以呈現在地文化，讓在地文化成為一條長久的路，代代不忘根源，如同當時南科開發，以原住民西拉雅族來做為道路名，如今南科大大發展，不論是新港社大道還是西拉雅大道、直加弄大道等，都成為南科最重要的印記，這些名字也讓來南科國內外的人士印象深刻。