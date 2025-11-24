新市鐵路立體化工程傳出好消息 可望在6-8年內完工啟用





市議員陳碧玉關切新市區鐵路立體化工程進度，交通局24日表示，新市地區鐵路立體化可行性研究已於113年11月提送交通部審議，交通部亦於今(114)年11月14日辦理實地勘查，初勘意見整合後，再經交通部審查無異議，即可送行政院核定，再交付鐵道局進行綜合規劃與設計，整體工程可望在6-8年內完工啟用。

市議員陳碧玉表示，新市區藉由南科的進駐，人口與車流爆增，大家無不希望鐵路立體化工程早日完工，可消除5處平交道及一處車行涵洞，對紓解當地雍塞的車流量有極大的助益，她要求交通局長王銘德向新市鄉親說明該案的最新進度。

王銘德說，交通部在11月14日辦理現場探勘，對台南市的規劃成果非常滿意，強調會加速審查作業1、2個月內整理初勘意見後，即召開審查委員會審議，通過後會送行政院核定，後續由鐵道局做綜合規劃與工程設計，全案預定在6至8年內完工啟用。

交通局表示，新市鐵路立體化經綜整考量，研議採高架改建較為可行，高架路段南端起自高鐵橋下，北至南科站南側恢復平面，高架路段長約4.6公里，沿線可消除5處平交道及1處車行涵洞，另因現有新市車站位於鐵路高架爬升路段，須配合將新市車站北移約2公里，新市站新址及原址周邊將配合調整土地用途及分區。

陳碧玉也對新市區衛生所的醫檢師被衛生局借調到檢驗中心，迄今8年仍未歸建，導致衛生所辦理的驗尿、驗血糖等諮詢無法進行，尤其新市人口數高達近3萬8千人，沒有醫檢師已影響當地民眾就醫安全及就檢權益，她質疑衛生局需要醫檢員，何不編足人力？或是全市37個衛生所的醫檢師輪調？衛生局長李翠鳳說，衛生局是行政機關，不能編列檢驗人員，目前檢驗中心所借調的4位醫檢師，目前已在檢討輪調機制了。市長黃偉哲則指示在12月中抽調檢驗中心的醫檢師人力。

