新市鐵路立體化 需六至八年

新市地區鐵路立體化時程，交通局指至少得在六至八年。新市火車站也得北移兩公里。（交通局提供）

記者林雪娟∕台南報導

議員陳碧玉關心新市地區鐵路立體化時程，指地方企盼早日高架化，解決當地交通壅塞情況。交通局說，該案交通部支持，委員意見整理後提報交通部審查，若獲行政院核定，從和規劃到完成，約六至八年時間。高架路段南自高鐵橋下，北至南科站南側，高架總長四點六公里，可消除五處平交道和一處車行涵洞，新市車站得北移兩公里。

楊中成說自己近來爆紅，強調不反對交通助理員，但反對可開單，外界對他攻訐，他採冷處理。市長黃偉哲說，交通要好要靠所有市民，不是靠助理員，開單是最後不得已手段。李啟維關心安億停車場收費問題，質疑殺雞取卵導致停車場空蕩蕩，應加以檢討。沈震東說，成功國小校舍興建延宕，明年完工，因緊鄰商圈，爭取地下停車場可享里民優惠。

林美燕也批評，目前台南市電動車掛牌近九千台，目標建置充電樁一千槍，目前只有六二一槍，建置牛步化。交通局回應，主要卡在送電慢，林美燕痛批劃地為王，影響民眾使用。

蘇丹紅化妝品、毒雞蛋連環爆！李宗霖批讓民眾不安，蘇丹紅化妝品其中台南一家業者使用，衛生局指二十四日至工廠清查。他要求業者應自主清查並預防性下架，並讓民眾可退換，也要求衛生局嚴格稽查並宣導，不能讓市民在資訊不透明情況下承擔風險。另，陳碧玉說，衛生局考量檢驗量能，長期調動四區醫檢師，擔心影響檢驗量能也影響衛生所人力，要求採輪調；衛生局指檢驗業務外包，黃偉哲允諾十二月護理師進駐後檢討。