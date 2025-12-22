新年不可少的儀式感 元旦衛武營音樂會迎接2026年

迎接二○二六新年，衛武營國家藝術文化中心將以多元的音樂饗宴與民眾一同歡慶！元旦當天下午二時三十分，在音樂廳將舉行金曲獎得主ABAO阿爆（阿仍仍）在衛武營的首場不插電音樂會《Nanguaq美好之音》，這場音樂會將以純樸樂器與人聲交織，帶來溫暖真摯的音樂體驗。晚間六時在陳啟川先生文教基金會、瑞儀光電支持下，衛武營戶外劇場將連續第十八年舉辦備受期待的「維也納愛樂新年音樂會-全球衛星直播」，這次由紐約大都會歌劇院音樂總監亞尼克‧聶澤-賽金（Yannick NEZET-SEGUIN）首度出任這場歷史悠久盛事的指揮。歡迎民眾在新年元旦造訪衛武營，在天籟之聲中邁入嶄新的一年。(見圖)

衛武營今(廿二)日說明，《Nanguaq美好之音》音樂會以最純粹的樂器與人聲交織，歌單涵蓋ABAO阿爆（阿仍仍）母語創作曲改編、多族傳統古謠吟唱及新銳母語創作，強調「原住民的音樂就是一起的音樂」；這場演出特別邀請了排灣族、魯凱族、阿美族、布農族與卑南族的青年創作音樂人，共同展現原住民音樂的豐富多樣性，體現族群間的互助與共鳴精神。

音樂會更特邀阿根廷籍爵士鋼琴家Musa明馬丁擔任音樂總監，他將攜手阿美／排灣族全能音樂家葉俊麟、魯凱族吉他手Ukusane杜志豪，組成三人編制樂隊，融合不同族群的音樂基因，創造出獨特的聲響美學；此外，由五位各具特長的原民歌手Arase阿拉斯、Kivi、Makav真愛、Dremedreman曾妮、R.fu所組成的吟唱歌隊，也將一同透過最純粹的聲音與音樂創作，為觀眾帶來深刻而溫暖的音樂體驗。

作為古典樂壇頂尖樂團之一的維也納愛樂，其元旦新年音樂會自一九三九年舉辦至今，已成為全球樂迷迎接新年的重要傳統；音樂會曲目固定以史特勞斯家族成員的作品為主，並會在對其他知名作曲家具紀念意義的年份演出其作品。其中，膾炙人口的〈藍色多瑙河〉和極具互動性的〈拉德茨基進行曲〉更是每年的定番曲目，尤其在〈拉德茨基進行曲〉演奏時，全場觀眾一同拍手的段落，為樂迷迎接新年增添了滿滿的儀式感。

這次首度執掌維也納愛樂新年音樂會的亞尼克‧聶澤-賽金，不僅是紐約大都會歌劇院的音樂總監，同時也身兼美國五大樂團之一的費城交響樂團音樂總監，他與維也納愛樂自二○一○年起便展開密切合作，此後定期指揮樂團進行巡演。他首次執掌這場古典樂界的年度盛事，會與樂團激盪出何種火花，令人拭目以待。

值得一提的是，在音樂會直播開始前下午四時，衛武營特別邀請成立二十週年的絲竹空爵士樂團在戶外劇場進行暖場演出；這群極具開創性的爵士樂和傳統器樂專業音樂家，將以西方爵士與東方國樂的碰撞，帶來嶄新的樂音感受。

