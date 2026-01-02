新年不快樂！亂搞戒嚴遭彈劾下台 尹錫悅得再延押6個月
新年不快樂！亂搞戒嚴遭彈劾下台 尹錫悅得再延押6個月
即時中心／顏一軒報導
南韓前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）2024年12月初以國家「恐遭北韓入侵」等說法為由，發動6小時的突襲戒嚴，並派遣軍警闖入國會後遭彈劾，目前仍在羈押中，由於他的羈押期限即將在1月18日屆滿，首爾中央地方法院（The Seoul Central District Court ）今（2）日第三度發布逮捕令，以尹錫悅存有湮滅證據的可能，裁定再延押6個月。
南韓《中央日報》（Korea JoongAng Daily）2日報導，尹錫悅遭指控向平壤派出無人機，企圖挑釁北韓做出軍事回應，並以此為由於前（2024）年12月3日宣布戒嚴。
據報導，首爾中央地方法院週五（2日）晚間以有湮滅證據之虞（a risk of destruction of evidence），第三度對尹錫悅發出逮捕令，亦即他的羈押時間將再延6個月。
此外，這位因彈劾而被解職的總統，還遭追加起訴涉犯《利敵罪》（aiding the enemy）、濫用職權與妨害權利行使罪（abuse of power to obstruct the exercise of rights）等。
報導指出，尹錫悅因涉犯《叛亂罪》（Insurrection）而遭逮捕，依據南韓《刑事訴訟法》規定，一審羈押的最長期限為6個月，不過，被告若因其他獨立罪名被起訴，且經認定有羈押之必要，法院可在司法審查後，發出額外的逮捕令。
