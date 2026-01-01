新年伊始總預算還沒通過 賴清德：政院願與立院合作向在野黨說明

總統賴清德元旦談話。廖瑞祥攝



今（1/1）日於總統府發表新年談話，不過國會僵局未解，新年度中央政府總預算與國防預算都仍在立院卡關，賴清德回應媒體提問時表示，若立法院對預算內容仍有疑慮，行政院願意說明，也希望能夠與立法院合作，儘快將總預算排入議事日程，加速完成審議。

賴清德指出，今天是沒有通過國家總預算的第一天，他認為在立法院的政黨之間、政府與立法院之間，可以對政策與政事有所攻防，但國民的生活不能耽誤，國家的發展也不能因此停滯不前，這應該是所有政黨在立法院共同遵守的基本原則。

廣告 廣告

賴清德認為，如果中央政府總預算沒能在去（2025）年底完成審議，相關的總預算補助、各項撥給地方政府的津貼，以及中央與地方許多新增或延續的計畫，都會因為沒有預算而受到影響，進而衝擊到許多攸關民生與地方建設的重大工作。

賴清德特別舉例，受影響範圍包括生育補助、婚育宅、通勤月票T-Pass，以及多項重要的地方建設與對年輕人的相關補助，都勢必會受到影響。

賴清德再次呼籲，政黨對選民負責時也必須兼顧國家的整體發展，國家發展與民生所需的預算，不應該成為政治角力的籌碼，這是國家的預算，不是單一政黨的預算，若立法院對預算內容仍有疑慮，行政院願意說明，也希望能夠與立法院合作，儘快將總預算排入議事日程，加速完成審議。

更多太報報導

中共對台軍演新式戰力 賴清德批：國內仍有人替中國找藉口

中共2027攻台？賴清德稱2026是關鍵一年：做最壞打算

「我不貪不取沒任何違法」！賴清德重話批在野：彈劾浪費時間 如何向人民交代