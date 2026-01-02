新年伊始萬象更新 保加利亞第21個歐元國

保加利亞正式告別使用超過一世紀的本國貨幣列弗，在今年元旦加入歐元區，成為第 21 個採用歐元的成員國。但因為近期的政治動盪和通膨引發的焦慮，民調顯示，支持和質疑的聲浪目前是不相上下。

2026年1月1日午夜，保加利亞正式迎來歷史性一刻，成為第 21 個加入歐元區的成員國。

民眾 ：「很多國家都已採用歐元，加入歐元區應該不會有問題，我支持加入歐元區，是我們融入歐盟最後一塊拼圖。」

在首都索菲亞，央行外牆投影出歐元硬幣，象徵這個前共產國家，完成與歐盟整合的最後一步。新年第一天，提款機首次吐出嶄新的歐元鈔票。在超市裡，價格同時以列弗與歐元標示，原有的貨幣一月仍可使用，但找零一律改用歐元。不過，並非所有人都樂見其成。

民眾 ：「我反對改用歐元，因為列弗已經用了很多年，不需要歐元也能在其他國家購物，因為付款幾乎都是用銀行卡完成，我們經常去歐洲旅行，使用金融卡或信用卡付款，也沒遇過任何問題。」

最新調查，支持與反對派各占五成左右，支持者認為，歐元將強化與歐盟的連結，並降低俄羅斯影響力；反對者則擔心生活成本上升、國家認同被削弱，也對政府缺乏信心。

民眾：「我擔心存放在銀行的資金消失，就像以前發生過那樣，你認為保加利亞有足夠的監管，有獨立的司法機構和檢察官嗎，實際上 一切都被政客控制了。」

去年12月中旬，大規模反貪腐抗議潮迫使保守派政府下台，保加利亞即將迎來5年內第8次選舉，加上通膨問題，這場貨幣轉換，也成為考驗政治穩定的關鍵試煉。

